Erdoğan’dan Nahyan’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri ile görüşme gerçekleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüşmüş, başsağlığı dilemişti.

Taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı’nda, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan karşılandı.

Erdoğan, havalimanında bir araya geldiği Nahyan’a, eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın geçen hafta hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini iletti.