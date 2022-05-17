Erdoğan’dan NATO ziyaretine yanıt: İkna etmek için yorulmasınlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO üyeliği için Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek olan Finlandiya ve İsveç hakkında konuştu.

Erdoğan, NATO üyeliği için Ankara’ya ‘ikna ziyareti’ planlayan Finlandiya ve İsveç’e yönelik “Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Türkiye’ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütü olan NATO’ya girmelerine biz evet demeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’u ağırladı. Erdoğan ve Tebbun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’dan NATO üyeliği talebini görüşmek üzere Türkiye’ye gelecek heyetler ile ilgili soruyu yanıtlarken şunları söyledi:

TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI NET BİR TAVIRLARI YOK: Her iki ülkeyle ilgili de dışişleri bakanları arasında bazı görüşmeler yapıldı. Fakat çok açık net, samimi bir şeyi de söylemem lazım. Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp biz karşıyız deseler bile ki, tam aksine teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz, şuna inanırız; bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz.

TERÖRÜN KULUÇKA MERKEZİ: Daha önce biliyorsunuz Yunanistan NATO’dan çıkmıştı. O dönemin yönetimi tekrar Yunanistan’ın NATO’ya girmesini sağladı. Şimdi bizi izleyen milletime sesleniyorum. Peki NATO’nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan’a her türlü desteği veriyor mu? Veriyor. Yunanistan’da üsler kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız? İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip konuşturuyor, özel davetler çıkartıyor. Hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz?

EVET DEMEK MÜMKÜN DEĞİL: (Finlandiya ve İsveç’ten gelecek heyetler) Pazartesi günü Türkiye’ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye’ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO’ya girmelerine biz evet demeyiz. Çünkü NATO o zaman bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar, teröristlerin adeta temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yer haline gelir. Buna evet demek mümkün değil ve bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız, kusura bakmasınlar.

İkna etmek için yorulmasınlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında 15 iş birliği anlaşması imzalandı.

17 SONRA İLK ZİYARET: Cezayir’den Türkiye’ye 17 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan bu tarihi ziyaretle ilişkilere yeni bir ivme kazandırıyoruz. İş birliğimizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik.

KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ: 2020 yılındaki ziyaretimde 5 milyar dolar hedefini belirlemiştik. Ticaret hacmimizi salgın şartlarına rağmen bir önceki yıla oranla yüzde 35 artırarak 4,2 milyar dolar düzeyine ulaştırdık. Bugün çıtayı yükseltip yeni bir hedef belirledik, o da 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız. Her konuda Cezayirli kardeşlerimizin yanındayız. 1400’ü aşkın Türk firması Cezayir ekonomisinin gücüne güç katıyor.

SAVUNMADA İŞ BİRLİĞİ: Cezayirli kardeşlerimizin kıtanın kuzeyi ve Sahel Bölgesi başta olmak üzere Afrika’nın tamamında oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak biz de kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde Afrika’daki tüm kardeşlerimizle iş birliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Afrika kıtasında barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan iki ülke olarak savunma sanayi alanında iş birliğini güçlendirmekte kararlıyız.