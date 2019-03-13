Erdoğan’dan Netanyahu’ya: Hesabını soracağız

Ankara Pursaklar’daki mitingde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu’yu hedef aldı.

Erdoğan, “İsrail’in başındaki soyguncu” dediği Netanyahu’ya tepki gösterdi ve Mescid-i Aksa’da yaşananların hesabını uluslararası camiada soracaklarını söyledi.

Seçim çalışmalarına Ankara’da devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pursaklar ilçesindeki mitingde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“CHP bayrağı ile HDP paçavrası yanyana. Bu seçim onun için beka seçimidir. Ezanımıza hor bakanlar. Bayrağımızı yakanlar bunlar kimle elele. CHP ile elele. Şu anda Bay Kemal bunlarla elele mi? Sandığa beraber gidiyorlar. Bay Mansur bunlarla beraber mi? Dörtlü çete; CHP, HDP, sözde İYİ Parti bir de Saader çıktı. Bunlara hep beraber dersini sandıkta verin. Ülkemizi birileri ezanı ıslıklar da İsrail durur mu? Onlar da Mescid-i Aksa’yı postallarıyla kirletmeye cüret ettiler

TRT