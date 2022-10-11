Erdoğan’dan öğrenci ve esnafa müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla öğrenci ve esnafa müjdeli haberi verdi.

Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verileceğini açıklayan Erdoğan, esnaf ve sanatkarları kapsayan yeni kredi kampanyasının detaylarını da paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslendi.

Sözlerine, Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı’nı tebrik ederek başlayan Erdoğan, her biri birer inanç azim ve çalışkanlık timsali olarak gördüğü oyunculara bu gururu yaşattıkları için şahsı ve milleti adına teşekkür etti.

Son kabine toplantısından bugüne her zaman olduğu gibi yine ülkeye ve millete hizmet dolu günler ve haftalar geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, kendi alanında ülkenin yirminci Ankara’nın ikinci eseri Etlik Şehir Hastanesini 28 Eylül’de hizmete açtıklarını anımsattı.

Türkiye’nin marka kurumları arasında yer alan şehir hastanelerinin dünya çapında model alındığına dikkati çeken Erdoğan, Etlik’te hizmete açtıkları 4 binin üzerinde yatağa, bin polikliniğe, 125 ameliyathaneye sahip en modern araçlarla teçhiz edilmiş şehir hastanenin bir kez daha başkente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, aynı gün yaptıkları Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı’nda iç ve dış tehditleri değerlendirdiklerini belirterek, özellikle Yunanistan kullanılarak Türkiye’ye karşı sergilenen hasmane tutumlarla ilgili tavırlarını tekrar ilan ettiklerini hatırlattı.

Ülkenin en büyük meslek ve sivil toplum kuruluşlarından TESK’in 29 Eylül’de yapılan olağan genel kurulunda esnaf ve sanatkarlarla hasret giderme, hasbihal etme imkanı bulduklarını söyleyen Erdoğan, “Her sabah dükkanını bismillah diyerek açan akşam da elhamdülillah diyerek kapatan esnaf ve sanatkarlarımızın her birinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Esnaflarımıza yönelik yeni müjdelerimizi konuşmamızın son kısmında sizlerle paylaşacağım.” dedi.

Aynı gün akşam, tarihin ve kuruluşun şehri İznik’te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları’nda farklı coğrafyalardan gelen sporcu, sanatçı ve kültür erbaplarıyla buluştuklarını anlatan Erdoğan, “İnsanlığın kadim birikiminin hafıza canlandırması olarak gördüğümüz bu oyunlar vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız misafirlerimizin her birinin evlerine kültür elçilerimiz olarak döndüklerini inanıyorum.” diye konuştu.

Türkiye Ekonomi Modeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayının son gününde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin organizasyonuyla kendi alanında yetkin isimlerden oluşan yabancı iktisatçılarla bir araya geldiklerini, bu toplantıda ülkede uyguladıkları ekonomi programını ve küresel gelişmeleri kendileriyle değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.

Erdoğan, “İktisatçılarla yaptığımız sohbette gördük ki Türkiye üretim ve istihdam odaklı ekonomi programıyla her konuda olduğu gibi bu alanda da dünyanın önünde gitmektedir.” ifadesini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılış töreni vesilesiyle 1 Ekim’de milletvekilleriyle bir araya geldiklerini, Gazi Meclisin Genel Kurulu’nda 27. Dönem’in son yasama yılının açılış konuşmasında ülkenin dününü, bugününü ve yarınını kucaklayan kapsamlı bir muhasebe yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Konuşmamızı, önümüzdeki dönemde ülkemizi Türkiye yüzyılı ile buluşturma sözünü vererek bitirmek suretiyle milletimizin tüm fertlerine de önemli bir mesaj ilettiğimize inanıyorum. Ekim ayının ikinci gününde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla İstanbul’a kazandırdığımız en son ulaşım projesi olan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nın açılış törenini gerçekleştirdik. İstanbul Anadolu Yakası’ndaki bilhassa Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantılı ulaşımın rahatlamasına ciddi katkı sağlayacak bu metro hattının bir kez daha şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Erdoğan, küresel ekonominin hem en kritik hem en sorunlu alanı olan finans sektörüyle ilgili önemli bir düzenleme olan Katılım Finans Strateji Belgesi’ni geçen pazartesi günü kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı. Erdoğan, yeni finansal mimari arayışlarının dünya çapında hız kazandığı bir dönemde katılım finans kurumlarının önemli bir ihtiyacı karşılayacağına inandığını belirtti.

Başörtüsü düzenlemesi

Geçen çarşamba Meclis’te yaptıkları AK Parti Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen kamuda başörtüsüyle çalışma hakkı konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduklarını ve tarihi bir çağrı yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

“Esasen, geçtiğimiz 20 yılda yaptığımız düzenlemelerle ülkemizin kanayan yaralarından olan başörtüsüyle eğitim ve çalışma konusundaki sorunları tümüyle çözmüştük. CHP Genel Başkanı’nın bu konuyu yeniden gündeme getirmesi üzerine özellikle kendi partisi içinde başlayan tartışmalar bize başörtüsü konusunda yasakçı bir zihniyetin halen pusuda beklediğini gösterdi. Biz de madem bu konu yeniden gündeme geldi, öyleyse meselenin çözümünü doğrudan Anayasa güvencesi altına alma teklifinde bulunduk. Bilindiği gibi 2008 yılında Meclis’te 411 oyla kabul edilen ve daha sonra CHP Genel Başkanı’nın imzasıyla açılan dava neticesinde Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir düzenleme var. Arkadaşlarımıza bu düzenleme temelinde, aile kurumunun güçlendirilmesini de içeren daha kapsamlı bir Anayasa değişikliği hazırlığı yapmaları için talimatımızı verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl bir tutum içerisine gireceğini hep birlikte göreceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün Başkent Millet Bahçesi’nde gençlerle bir araya gelerek coşkulu bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi

Perşembe günü 44 Avrupa ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Prag’da yapılan zirvede Türkiye’yi temsil ettiklerini, zirve kapsamında gerçekleştirdiği ikili ve çok taraflı görüşmelerde Avrupa’nın geleceği, güvenliği ve refahı dahil küresel konuları ele aldıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan da Prag’da görüştüğümüz hükümet başkanları arasındaydı. Yaşanan her gelişme Türkiye’nin Avrupa Birliği ve Avrupa coğrafyası için vazgeçilmez olduğu gerçeğini tekrar gözler önüne seriyor. Ülkemizin Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki arabulucu ve kolaylaştırıcı rolü başta olmak üzere bölgesel krizler karşısında sergilediği dengeli tavrın muhataplarımızca takdirle karşılandığını gördük. Her platformda olduğu gibi Prag’da da Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarını uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istediğimizi söyledik. Avrupa Birliği’nin bu konuda haksız ve hukuksuz girişimlere destek olmak yerine muhataplarımızı ikili temelde diyaloğa davet etmesini bekliyoruz.”

“Alevi ve Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü İstanbul’da Şahkulu Sultan Dergahı’nda Türkiye’deki Alevi, Bektaşi vatandaşlar için uzunca süredir hazırlıkları yürütülen tarihi adımları açıkladıkları bir törene katıldıklarını belirtti.

Restorasyonu tamamlanan Şahkulu Sultan Dergahı’nın Orhan Gazi devrinden beri bu toprakların gönül pınarlarından biri; atılan birlik, beraberlik ve kardeşlik adımının sembolü bir mekan olduğunu dile getiren Erdoğan, açılışı yapılan dört ve temeli atılan yedi cemevinin de verilen müjdelerin tamamlayıcısı bir hizmet olduğunu kaydetti.

Hacı Bektaşi Veli Hazretleri’nin “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” deyişinin, sıkça dile getirdikleri ve samimiyetle bağlı oldukları bir düstur olduğunu ifade eden Erdoğan, ülkeyi Türkiye yüzyılına hazırlarken bu topraklar üzerinde yapılmamış hiçbir eser ve hizmet, milletin çözülmemiş hiçbir meselesini bırakmamakta kararlı olduklarını söyledi.

Yerinde yürütülen çalışmalarla Alevi, Bektaşi vatandaşların tüm taleplerini, beklentilerini tespit ettiklerini belirten Erdoğan, bunlardan idari tasarrufla hemen çözülebilecek olanları, valilikler ve belediyeler vasıtasıyla çözdüklerini aktardı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi ve Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık. Artık cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalara bu kurumsal yapı çatısı altında destek sağlanacak. Aynı şekilde cemevi erkan hizmetlerini yürüten Alevi, Bektaşi inanç önderlerine de bu kurum bünyesinde kadro verilecek.

Tarihsel süreklilik içinde kullandıkları vakıf mülklerine kira ödemek durumunda kalan Alevi, Bektaşi kurumları, buralardan ücretsiz istifade edebilecek. Böylece ülkemizin demokratikleşme reformlarından birini daha hayata geçirmiş oluyoruz. Amacımız, hepimizin peygamberi, hepimizin Ali’si, hepimizin Ehli Beyti, hepimizin Hüseyin’i, hepimizin Kerbelası anlayışıyla hak dostlarının engin irfanlarıyla kurdukları ortak medeniyetimize daha güçlü şekilde sahip çıkmaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi, Bektaşilerin asırlık beklentilerine cevap verecek şekilde açıkladıkları müjdelerin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Balıkesir ve İstanbul ziyareti

Balıkesir’de cumartesi günü vatandaşlarla buluştuklarını anlatan Erdoğan, şehre indikleri andan toplu açılış töreninin yapılacağı Kuvayimilliye Meydanı’na, il danışma meclisi toplantısına ve şehirden ayrılışlarına kadar attıkları her adımda kendilerini muhabbetle bağrına basan Balıkesirli vatandaşlara teşekkür etti.

Erdoğan, toplam yatırım bedeli 11 milyar liraya yaklaşan eser ve hizmetlerin Balıkesirli vatandaşlara, belediyelere, özel sektöre hayırla olmasını diledi.

Galata’daki “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi”nin dükü açılış törenine katıldığını dile getiren Erdoğan, burada İstanbul’un ve ülkenin önemli markalarından biri haline gelen Galataport’u ziyaret eden vatandaşlarla da hasbihal etme imkanı bulduklarını aktardı.

Erdoğan, daha sonra Türkiye Gençlik Vakfı’nın genel kurulu vesilesiyle gençlerle buluştuklarını, bu buluşmanın da coşkulu, heyecanlı, samimi geçtiğini belirterek, Türkiye’nin ihtiyacı olan TEKNOFEST gençliğiyle, maddi ve manevi her alanda kendini en iyi şekilde yetiştirme iradesine sahip Fatih’in torunlarıyla geçirilen her anın, kendilerine daha çok çalışma şevki verdiğini, enerjilerini tazelediğini kaydetti.

Erdoğan, Kabine Toplantısı öncesinde üniversitelerin 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde hocalarla ve yine gençlerle birlikte olduklarını söyledi ve yeni akademik yılın üniversitelere ve eğitimleri için her türlü imkanın sağlandığı, her türlü katkının verildiği öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

“Enerji krizine hazırlıklı yakalandık”

Küresel ekonomik krizin ve güvenlik tehditlerinin giderek arttığı bir dönemden geçildiğine, salgınla, savaşla, enerji ve emtia fiyatlarının yükselişiyle üretim ve tedarik kanallarının tıkanmasıyla başlayan ve resesyon ihtimali ile tırmanan bu sancılı dönemin ülkeyi etkilediğine dikkati çeken Erdoğan, ülke ve milletçe düzensiz göç akınından hayat pahalılığına kadar bir dizi sıkıntıyla mücadele ettiklerini kaydetti.

Türkiye’nin diğer devletlerden farklı olarak uzunca bir süredir maruz kaldığı saldırıların ve tuzakların da etkisiyle tehditleri önceden görebilme ve hızla tedbir alabilme kabiliyetine sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, nitekim her küresel kriz ve ardından yaşanan tartışmanın Türkiye’nin bu vasfını bir kez daha teyit ettiğini söyledi.

Erdoğan, terörle mücadeledeki tecrübeyle tahkim edilen güvenlik ve sosyal mimarinin, Türkiye’yi, bölgesindeki diğer kaoslara karşı da korunaklı hale getirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Diplomaside uzunca bir süredir uğradığımız çifte standartlar ve haksızlıklar, bize yeni bölgesel dalgalanmalar karşısında dengeli ve yapıcı politikalar geliştirme imkanı sağlıyor. Ekonomik saldırılar karşısında geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde küresel krizin yıkıcı etkilerini en az düzeye indirmeyi başarabiliyoruz. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kara kara düşündüren enerji krizine, hem kaynak çeşitlendirmesine giderek hem yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı harekete geçirerek hazırlıklı yakalandık.” değerlendirmesinde bulundu.

İstihdam odaklı ekonomi programı sayesinde resesyon tehlikesinin giderek daha yüksek sesle konuşulduğu bir dönemde insanların işinin, aşının, geleceğinin güvence altına alındığını ifade eden Erdoğan, “Bugün Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı. Buna göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 ile tek haneli rakamlara gerilerken, istihdam sayısı 31 milyonun üzerine çıktı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk.” diye konuştu.

Hükümetleri döneminin ortalama enflasyonu yüzde 13 iken son günlerde yaşanan sıkıntıların, farklı siyasi ve sosyal saiklerin tetiklemesiyle ortaya çıktığını hatırlatan Erdoğan, enflasyonla mücadeleyi sürdürürken her kesimden insanın hayat pahalılığının yol açtığı refah kaybını telafi edecek adımları da birer birer attıklarını kaydetti.

“Arsa yerlerini yüzde 40’ı şehir merkezlerinde, yüzde 60’ı ilçelerde olacak şekilde belirledik”

Demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda ülkeyi getirdikleri seviyeyi perçinleyecek gündemi hep canlı tutuklarını dile getiren Erdoğan, her programlarında çeşitli kesimlere yönelik ekonomik ve demokratik müjdeleri milletle paylaştıklarını, böylece 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Bugünkü kabine toplantısında da bu çerçevede yeni değerlendirmeler yaptıklarını, yeni çalışmaların istişaresini gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, “İlk başlığımız, bir süre önce duyurduğumuz, milletimize 500 bin konut, 250 bin arsa, 50 bin iş yeri kazandırma amacını taşıyan ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ kampanyasındaki son gelişmelerle ilgili. Bilindiği gibi sosyal konut projeleri, hükümetlerimizin ilk gününden itibaren en çok önem verdiğimiz ve 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz bir icraatımızdır. Son dönemde konut, kira ve emlak fiyatlarındaki dengesiz yükselişler, bizi yeni ve daha büyük bir atılıma yöneltti.” diye konuştu.