Erdoğan’dan öğretmenlere müjde

2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı’na katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenleri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Her öğretmenin bir kahraman olduğuna dikkati çeken Erdoğan, müjdeleri peş peşe sıraladı:

“Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indiriyoruz.”

“Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Artık bu eğitimi Bakanlığımız verecek.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Toplantısı’na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “2023 eğitim öğretim vizyonu ile eğitimde hedeflediğimiz seviyeye inşallah çıkacağımıza inanıyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2023 Eğitim Vizyonu Belgemizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Eğitim-öğretim önceliklerimizin en başında yer almıştır. 7,5 milyar liradan 92,5 milyar liraya bakanlığımızın bütçesini yükselttik. Göreve geldiğimizde 8 yıllık kesintisiz eğitim, katsayı gibi nice sorunları kucağımızda bulduk.

Öncelikle zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık 4+4+4 şekline dönüştürdük. Üniversiteye girişte adaletsizliğe yol açan uygulamaları kaldırdık. Fatih Projesi’yle okullarımızın ve öğrencilerimizin teknolojik altyapısını geliştirdik.

ARZU ETTİĞİMİZ İLERLEMEYİ KAYDEDEMEDİK

290 bine yakın yeni derslikle kalabalık sınıfları büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Toplam öğretmen sayımızı 920 binin üzerine çıkardık. Spor salonundan laboratuvara kadar çok önemli hizmetleri devreye aldık. Ders kitaplarını tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak verdik. Eğitim-öğretim konusunda çok büyük yatırımlara imza attık. Müfredattan sınav sistemlerine kadar farklı projeleri hayata geçirmiş olmamıza rağmen, arzu ettiğimiz ilerlemeyi kaydedemedik.

Bugün tanıtımını yaptığını yaptığımız atılımla istediğimiz seviyeye çıkacağımıza inanıyorum. Bizim gözümüzde eğitim-öğretim meselesi özünde bir insan meselesidir. İnsana dair her şeyi eğitimin içinde bulmak mümkündür.

DOYURMAYI İHMAL ETTİK

Hayatımızı ilme adamak hepimizin görevidir. Tarihimize baktığımızda ecdadımızın inşa ve ihya ettiği şehirlerine dünyanın her yerinden ilim insanlarını topladıklarını görüyoruz. Her mesele gibi eğitim de içinden çıktığı toplumun vasatını yansıtır. Milletler eğitime kendi renklerini verirken orada dünyaya söyleyecek sözlerini de ifade ederler.

Türkiye’nin sorunu geçmişte uzun zaman eğitimin insanı geliştiren değil, insanı formatlayan bir mekanizma olarak görülmüş olması. Bu çarpık anlayış nesillerimizin heba edilmesine, yeteneklerin körelmesine yol açmıştır. Biz çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle doldururken, onların gönüllerini doyurmayı ihmal ettik. Böyle olduğu için o diplomalar hep yetersiz kaldı.

MUHASEBESİNİ YAPTIK

Geçmişte FETÖ gibi terör örgütleri eğitim sistemimizin eksiğini kullanarak toplumumuzu ele geçirmeye çalışmıştır. PKK’nın insan gücünün kaynağı da eğitim sistemimizin boşluklarıdır. 18 başlıklı Eğitim Vizyonu’nun işe insandan başlıyor olmasını isabetli buluyorum.

Eğitimde bugüne kadar attığımız adımlardan istediğimiz sonuçları alamamamızın muhasebesini kendi içimizde yaptık. 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi hazırlanırken, geçmişteki çalışmalar da değerlendirildi. Bu süreklilik içinde maziden atiye köprü kuran esnek ve geleceğe ilişkin beklentileri karşılayan bir çalışma ortaya çıktığına inanıyorum. Bunun güncellenmesi gayet tabiidir.

NE YAZIK Kİ BU GEÇ BAŞARILDI

Herhangi bir yatırım yanlış yapıldığında para ve zaman kaybedilir. Eğitimde bir yanlış yapıldığında nesiller asırlar kaybediyor. Attığımız her adımı dikkatle hesaplamak, analiz etmek, hayata geçirmek zorundayız. Eğitim işi aceleye gelmez. Eğitim işi ertelenemez. Dershane meselesi bunun en çarpıcı örneğidir. Ne yazık ki bu geç başarıldı. FETÖ’ye yılda 1-2 milyar para kazandırıldı.

TRT