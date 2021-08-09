Erdoğan’dan Olimpiyat açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından olimpiyatlarda madalya alan Türk sporcuları kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyatlarda madalya alan sporcuları tebrik etti.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

“#Tokyo2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler #TeamTürkiye.”