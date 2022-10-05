Erdoğan’dan Onur Şener’in ailesine telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da katledilen müzisyen Onur Şener’in ailesini arayarak taziye mesajlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘istek şarkı’ yüzünden öldürülen müzisyen Onur Şener’in ailesini telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Ankara’da sahne aldığı eğlence mekânında istedikleri şarkıyı karaoke yaparak söylediği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda müfettiş İlker Karakaş, meslektaşı Ali Gündüz ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ’de elektrik mühendisi Semih Soyalp’in boğazını cam bardakla keserek öldürdüğü 45 yaşındaki Onur Şener’in evinde yas var.

ERDOĞAN’DAN AİLEYE TAZİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şener’in ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Leyla ve Erhan Şener çifti dün oğullarının ölümünden önce haftanın 3 günü kendisinde kalan 5.5 yaşındaki kızı C. ve sahiplendiği 3 köpeği ile yaşadığı evde taziyeleri kabul etti. Acılı anne Leyla Pınar Şener, oğlunun ardından konuştu:

‘BU CANİLER YOK OLSUN’

“Herkes bir tarafa kızı bir tarafaydı. Onun hayatıydı kızı, canıydı. Eski eşinin ilk evliliğinden olan kızına da babalık yaptı. Sevgi dolu oğlumu yok ettiler. Bu kadar mı insan hayatı değersiz, kıymetsiz. Nasıl bir ruh hali? Şarkı uğruna olur mu? Biricik oğlumu benden alan 5 tane canavarın en ağır cezayı görmesini istiyorum. Anneleri babaları evlatlarından ayıran bu caniler yok olsun. Bitsin bu düşmanlıklar artık, temizlensin bu insanlar bu toplumdan.”

“Tahammül edilmesi mümkün olmayan bir acı” diyen baba Erhan Şener, “Dünya tatlısı bir insanı kaybettim. Oğlum ve torunum birbirlerine aşıklardı. Kızı da çok düşkündü babasına” ifadelerini kullandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tutuklanan İlker Karakaş ve Ali Gündüz’ün, haklarında başlatılan tahkikat kapsamında kamu görevinden uzaklaştırıldıklarını duyurdu. TUSAŞ da çalışanları Semih Soyalp’in iş akdinin feshedildiğini açıkladı.

PEDAGOGDAN ÖĞRENECEK

Müzisyen Şener’in 5.5 yaşındaki kızına acılı haberin henüz söylenmediği öğrenildi. Ailenin yaptığı açıklamaya göre babasının hasta olduğu söylenen minik kıza acı haber pedagoglar eşliğinde verilecek. Diğer yandan Onur Şener’in park halindeki motosikletinin üzerine karanfil bırakılıp, evin giriş kapısına da kızıyla birlikte çektirdiği fotoğrafının asıldığı görüldü.

‘İFADELER ÇELİŞKİLİ’

Dava süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Şener ailesinin avukatı Meltem Banko, şunları söyledi:

“İfadelerde ciddi çelişmeler söz konusu. Adli kontrol altına alınan şahıslar kamu vicdanını yaralamıştır. Biz o şahısların da tutuklanması için elimizden geleni yapacağız. Kameraların çalışmadığı bilgisi geldi. Ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğundan söz edebiliriz. Ayrıca ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısının istenmesi gibi ve onun çalınmaması gibi bir durum söz konusu değil. Onur Şener, milliyetçi, vatanını milletini seven çok değerli bir arkadaşımızdı. Bu gibi olaylarda ölen insanların arkasından çok çirkin suçlamalar ortaya çıkabilir. Bütün sanat camiasının desteğini istiyoruz. Sanatçılarımız sahneye çıkmadan önce Onur Şener’i hatırlatırsa çok memnun oluruz. Onur Şener ismini yaşatmak için elimizden geleni yapacağız.”

HESAPLAR KAPATILDI

Müzisyen Onur Şener’i öldüren katil zanlıları elektrik mühendisi Semih Soyalp ve iş müfettişi Ali Gündüz’ün Youtube’ta 15 yıl önce paylaştıkları video ortaya çıktı. Videoda iki katil zanlısının, arkadaşlarıyla saz ve gitar çalarak müzik yaptığı görüldü. Adliye girişinde yüzlerini gizleyen katil zanlılarından Semih Soyalp’in LinkedIn, Facebook, Twitter gibi olaydan önce açık olan tüm sosyal medya hesapları kapatılarak pasif duruma getirildi. Kullanıcılar kapatılan hesapları bularak sosyal medyada paylaşmaya başladı.