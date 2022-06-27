Erdoğan’dan orman işçilerine teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris’te yangında olan mücadelesinden dolayı orman işçilerine teşekkür etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris’teki orman yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf eden orman işçileri ile görüntülü görüşerek teşekkür etti. Muğla’nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran’da başlayan yangın 72 saatte kontrol altına alınırken, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için olağanüstü çaba gösteren ekiplerin yangın nöbeti ise devam ediyor. Jandarma komandolar da ormanlık alan ve tahliye edilen evlerin bulunduğu bölgelere giriş izni vermiyor. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, dün Değirmenyanı mevkiinde kurulan koordinasyon merkezinde orman işçileri ile yemekte bir araya geldi.

Yemek öncesinde Bakan Vahit Kirişci, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla görüntülü arayarak canlı bağlantı yaptı. Orman işçilerine seslenen Başkan Erdoğan, yangının ilk gününden bu yana tüm ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğine dikkat çekerek, “4 bin 500 hektar alan zarar gördü. Buraları dikim yapmak suretiyle yeniden ihya edeceğiz. Gerek Orman Genel Müdürlüğümüz gerek tüm sivil toplum kuruluşlarımızla vereceğimiz mücadeleyle bu işi başaracağımıza inanıyorum. Sizlere şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum” dedi