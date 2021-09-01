Erdoğan’dan Özbekistan’a mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Özbekistan ile ilgili mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Özbekistan’ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı.

Kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan’ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Özbek halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.”