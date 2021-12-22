Erdoğan’dan peş peşe kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve dış politika konuları ele alındı. Öte yandan Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye- Almanya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti. Yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın eşgüdüm ve düzenli irtibat halinde olmalarının fayda sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- AB ilişkilerinin katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde ilerletilmesi gerektiğini dile getirdi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonda görüştüğünü duyurdu. Hebestreit açıklamasında, “Başbakan Scholz, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan’ı göreve başlamasından dolayı tebrik etti. Her ikisi de Almanya ile Türkiye arasındaki yakın koordinasyonu sürdürmek istedikleri konusunda anlaştı. Görüşmede ikili ve dış politika konuları ele alındı” ifadelerini kullanarak görüşmenin içeriğine dair bilgiler paylaştı.

VENEZUELA CUMHURBAŞKANI MADURO İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.