Erdoğan: Bir hafta için 30 bini geçecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi Açılış Töreni’nde yaptığı açıklamasında kütüphanede 30 bini aşkın kitaptan faydalanabileceğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuriş Ersoy açılışta yaptığı açıklamada, ‘Burası sadece bir kütüphane olarak kullanılmıyor, bir yaşam merkezi haline geliyor ve kültür sanatla da destekleniyor artık burası bir cazibe merkezi. Çok özel bir millet bahçesi yaptık, insanlar keyifli vakit geçirmek için de buraya gelsinler. Gelmişken kitap okusunlar. İçine güzel kafeteryalarda yerleştirdik. Dedik ki sadece kütüphane ve millet bahçesi olmasın kültür ve sanatla da destekleyelim içine bazı noktalarda etkinlik alanları oluşturduk. Türkiye’nin en büyük Atatürk İhtisas Kütüphanesi’ni oluşturduk. Şu an için 20 binden fazla kitap var, birkaç hafta içinde bu sayı 30 bini geçecek. Türkiye’de Atatürk ile ilgili yayınlanmış bütün kitapları topladık.” dedi.

2014 yılında restorasyonuna başlanan Eyüpsultan’daki Rami Kışlası’ndaki çalışmalarda sona gelindi. Çalışmaların ardından Rami Kütüphanesi olarak yeniden hayat bulan, tarihi 250 yılı aşkın kışla, Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olacak. 220 dönümlük alan içinde, 36 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan Rami Kütüphanesi, 51 bin metrekarelik peyzaj alanıyla Avrupa’nın en büyük kapalı peyzaj alanına sahip kütüphanesi olma özelliği taşıyor.

4 bin 200 kişilik oturma kapasitesi olan komplekste, 0-3 yaş ve 3-6 yaş gruplara hizmet veren Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, ortaokul ve lise öğrencileri için tasarlanmış Gençlik Kütüphanesi, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans-doktora) öğrencilerinin, akademisyenlerin ve araştırmacılar başta olmak üzere tüm yetişkin kullanıcıların kaynak ihtiyaçlarına yanıt veren Yetişkin Kütüphanesi, Genel Eserler, Felsefe-Psikoloji, İlahiyat, Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri, Bilim ve Teknoloji, Güzel Sanatlar-Eğlence ve Spor, Edebiyat, Tarih ve Coğrafya kütüphanelerinden oluşan toplam 10 adet ihtisas kütüphanesinin yanı sıra Atatürk İhtisas Kütüphanesi ve Yazma Eserler Kütüphanesi de bulunuyor.

Yazma Eserler Kütüphanesi bünyesinde bulunan Şifahane’de ise, kitap restorasyon çalışmaları sürdürülüyor. Sergi salonu da bulunan kütüphane, Fatih Sultan Mehmet’in şahsi kitaplığında bulunan eserlere de ev sahipliği yapıyor.