Erdoğan’dan resepsiyon yanıtı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul Havalimanı’nda resepsiyon düzenlenmesine gelen tepkilere yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu yeni havalimanımızda gerçekleştirdik. Bunu bahane edip gelmeyenler de oldu tabii. Neymiş; Cumhuriyet Bayramı’nın bu tür resepsiyonları sadece Ankara’da kutlanırmış. Bu nasıl bir anlayıştır? Sen yeter ki gönlünü bu işe ver. Sende gönül olmadıktan sonra bahane bulmak kolay” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”(Yerel seçimler) YSK takvimi yavaş yavaş oluşturmaya başladı. Yakında 31 Mart seçimleriyle ilgili adımlarımızı atmaya başlıyoruz.

(Kaşıkçı cinayeti) Cumartesi günü İstanbul’da tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptık. Bu zirvede Suriye meselesinde gelinen yeri ve atılacak adımları konuştuk. Zirveye katılan liderlerle ikili görüşmelerle ağırlıklı olarak Kaşıkçı konusunu ele aldık. Onların şu ana kadar bilmedikleri bir çok konuyu da kendilerine ifade etme fırsatı buldum.

(İstanbul Havalimanı’nın açılışı) Dün ise iki tarihi anı birlikte yaşadık. Bir kez daha milletimizin Cumhuriyeti Bayramı’nı tebrik ediyorum. Dün dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanımızı resmen hizmete açtık. Biz Cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz. Her uçuşta burası 29 Ekim 95. yıl dönümünde açılmıştı denilecek. Her yıl verdiğimiz Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu da yeni havalimanımızda gerçekleştirdik. Bunu bahane edip gelmeyenler de oldu tabii. Neymiş; Cumhuriyet Bayramı’nın bu tür resepsiyonları sadece Ankara’da kutlanırmış. Bu nasıl bir anlayıştır? Sen yeter ki gönlünü bu işe ver. Sende gönül olmadıktan sonra bahane bulmak kolay.

”ATATÜRK HAVALİMANI’NIN TAŞINMA İŞLEMİ YIL BAŞINA KADAR SÜRECEK”

Atatürk Havalimanı’nın buraya taşınma işlemi yıl başına kadar sürecek. Havalimanımız birkaç ay içinde tam kapasite ile faaliyete geçecek.

”BİZ BUNLARA SALON CUMHURİYETÇİSİ GARDIROP ATATÜRKÇÜSÜ DİYORUZ”

Zafer Bayramımızı Cumhuriyet Bayramımızı kendi tekellerine almak isteyen bir kesim var. Bu kesim ülkenin ve milletin hayrına atılan ne adım varsa hepsine karşı çıkmışlardır. Biz bunlara salon cumhuriyetçisi gardırop Atatürkçüsü diyoruz. Bunlar Atatürk’ün resmini Türk Lirası’ndan çıkarmadılar mı? Yerine İnönü’yü koydular. Genç nesil bunu bilmez ama Bay Kemal bilir. Pulda parada sınıflardaki Atatürk’e ait tabloları kaldıran sizdiniz siz. CHP’nin o kirli gerçek yüzünü herkesin bilmesi lazım.”

NTV