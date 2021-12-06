Erdoğan’dan Rum Kesimi’ne tepki: Bedeli ağır olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rum Kesimi’ne camiye düzenlenen saldırı ile ilgili sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs’ta camiye düzenlenen saldırıyla ilgili, “Mabetlerimizin üstünde bu tür sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz. Bunların arkasında kimlerin olduğuyla ilgili arayış içerisindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda açıklama yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Katar ile yeni anlaşmalar imzalayacağız”

Türk-Katar savunma noktasında askerlerimizin oradaki üssü söz konusu ve bu üssümüzle oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz. Orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimizle orada bir arada olacağız. 2014 yılında Stratejik Komitenin ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere adımlarımızı attık. 2015 yılında da Doha’da ilk toplantıyı yaptık. Türkiye Katar ilişkileri iki ülkenin tarihine dostluğuyla ve potansiyeliyle mütenasip bir şekilde stratejik perspektifle günden güne güçlenmeye başlamıştır. Yüksek Stratejik Komite mekanizması çerçevesinde Katar’la bugüne kadar siyasi, askeri, ekonomik, kültürel olmak üzere 69 belge imzaladık. Yapılan anlaşmalar sayesinde işbirliğimizi daha da ileri noktalara taşıdık. Yarın imzalayacağımız yeni anlaşmalarla dayanışmamızı daha da perçinleyeceğiz.

“Katar ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz”

Türkiye ve Katar güçlü duruşlarını koruyan iki devlettir. Katar ile ekonomiden savunmaya, ticaretten yatırıma kadar “kazan kazan” temeliyle ortaklığımızı güçlendirdik. Katar ile ikili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam edecektir.

Doğu’da terörün karanlık gölgesi kalktıkça yatırımlar artacak. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla iş birliği yapanların Katar’a ve Katarlı kardeşlerimizin ülkemizdeki yatırımlarına yönelik hazımsızlıklarının sebebi de budur. Esasen bunların asıl rahatsızlığı Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırım çekmesi, Türk ekonomisinin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme temelleri üzerinde yükselmesidir. Yabancı ülke büyükelçiliklerine yazılan şikayet mektuplarında uluslararası basına verilen hezeyan dolu demeçlerde hep bunun işaretlerine şahit oluyoruz. Türk iş adamlarına verilen Katar’daki işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar dolar civarındadır.

“Körfezdeki kardeşlerimizle ilişkilerimizi ilerleteceğiz”

Biz ülkemizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Körfezdeki kardeşlerimizle ilişkilerimizi ilerleteceğiz. Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması ve yanlış anlamaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Türk yapısı olarak, Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi çok daha güçlendirerek devam ettirmekten yanayız. Muhalefetin rahatsızlıklarını biliyoruz. Ancak biz bu ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız.