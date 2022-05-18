Erdoğan’dan SADAT tepkisi: Masum bir çaba değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamasında SADAT üzerinden Kılıçdaroğlu’na yüklendi.

AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay’ın Canan Kaftancıoğlu kararı üzerinden Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun SADAT’a gitmesine de “Masum bir gündem oluşturma çabası değil” dedi. Atatürk Havalimanı tartışmasına da değinen Erdoğan, dertleri Atatürk’ün ismine sahip çıkmak olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

”19 Mayıs milletimizin şartların en zor olduğu dönemde bile kendi yolunu çizme ifadesinin göstergesidir.

Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki dönemde de eser ve hizmet siyasetiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI

Dünyanın deniz üzerinde 5 ytane havalimanı var, ikisi bizim ülkemizde. Ordu-Giresun ve Rize-Artvin Havalimanları. Her ne kadar bazı gafiller Rize-Artvin Havalimanı’na kulp takmaya çalışsa da biz ilk günden projemizin başarılı sonuçlarını gördük.

2023 SEÇİMLERİ

2023 seçimleri bir final değil, büyük ve güçlü Türkiye için yeni bir milat yeni bir başlangıç olacaktır. AK Parti’nin kazandığı her seçim böyle bir başlangıçtır. Eser ve hizmet siyasetimizden, demokrasi ve kalkınma programlarımızdan taviz vermeden samimiyetle çalışacağız.

YARGITAY’DAN CANAN KAFTANCIĞLU KARARI

CHP İstanbul İl Başkanı hakkıındaki yargı kararının ardından bize yönelik hakaret ve iftira kampanyası başlattılar. Yargı kararları eleştirilebilir ama kişililk haklarına saldırı derecesinde sözler siyasetin değil hukukun konusudur. Ettikleri her kem sözün hesabını hukukta verecekler.

KILIÇDAROĞLU’NUN SADAT AÇIKLAMASI

Masum bir gündem oluşturma çabası değil.

ATATÜRK HAVALİMANI TARTIŞMASI

Tüm darbecilerin demokrasimize yaptıklarını gizlemek için kullandıkları hep Atatürk ismi olmuştur. Dertleri Atatürk’ün ismine sahip çıkmak değil.