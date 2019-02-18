Erdoğan’dan Salda Gölü açıklaması

Burdur’da konuşma yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salda Gölü’nün çevre koruma bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Erdoğan, “Buradan çok farklı bir müjde veriyorum” dedi ve ekledi: “Salda Gölü’nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturuyoruz.”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sizlerle hasret gidermekten çok memnunum. Burdurlu kardeşlerimi özlemişim, gördüğüm kadarı ile Burdur da bizi özlemiş. Burdur, 31 Mart’da AK Parti belediyeciliği ile tekrar buluşmaya hazır mısınız? Burdur 31 Mart’da Cumhur ittifakının yanında yer alarak ülkene sahip çıkmaya hazır mısın? Son 16 yılda Burdur’a 9 kat trilyon yatırım yaptık. Eğitimde 1100 adet yeni derslik ilan ettik. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ni şehrimize biz kazandırdık. Bin 900 kişi kapasiteli yurt açıyoruz. Devlet hastanesi yanında Burdur Millet Bahçesi’ni yapıyoruz.

LAF DEĞİL İŞ YAPIYORUZ, İŞ

Buradan çok farklı bir müjde veriyorum. Salda Gölü’nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturuyoruz.

TOKİ ile Burdur Bozkurt Mahallesinin kentsel dönüşüm projesinin ihalesi yapıldı, Nisan’da inşaate başlıyoruz. Burdur’da 14 baraj ve 1 gölet inşa ettik, laf değil iş yapıyoruz. Sulama projeleriyle 238 bin dekar araziyi sulamaya açtık, 32 bin dekar alanı daha açacağız.

Laf değil iş yapıyoruz, iş. Burdur şehir merkezine içme suyu temin edeceğimiz projelerimizi hazırladık. Burdur Gölü’nü takviye etmek için Büyük Menderes Nehri kaynaklarından su vereceğiz, su çekilmesini telafi edeceğiz. Biz hatları yeniledik ancak belediye şebekeyi yenilemeği için vatandaşımız suyu içemiyor. Bu zihniyeti 31 Mart’da tasfiye edeceğinize inanıyorum.

Afyon-Burdur-Denizli-Isparta demiryolu hattını yerli milli yazılımla sinyalli hale getiriyoruz.

TRT