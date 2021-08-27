Erdoğan’dan saldırı için açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabil’de yaşanan kanlı saldırı hakkında açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’da en az 90 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını milletçe kınadıklarını belirtti. Erdoğan, ölenler arasında Taliban üyelerinin de olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyaretleri öncesi İstanbul’da havalimanında açıklama yapıyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Bosna Hersek çok kültürlü yapısıyla güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz Balkan coğrafyasının kilit bir ülkesidir. Mevcut ortak projelerdeki son durumu değerlendireceğiz. 28 Ağustos Cumartesi günü Karadağ’a geçeceğiz.

KABİL’DEKİ TERÖR SALDIRILARI

Dün Kabil’de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz.

TÜRK ASKERİNİN KABİL’DEN TAHLİYESİ

Tahliyeleri en kısa zamanda ve en hızlı şekilde tamamlayacağız.”