Erdoğan’dan seçim açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu’da yaptığı açıklamada seçimlere değindi.

Erdoğan, “Çadırlar kuruldu. bir anda fiyatlar yarı yarıya indi. Daha da inecek. Gıdada terör estirenlere gereken dersi verdik. Temizlik ürünlerinden tutunuz, neler varsa marketlerde. Onların bir kısmını burada satmaya başlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

İstanbul’da yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Hazır mısınız “Memleket İşi Gönül İşi” diyor muyuz? Cumhur’un partisi AK Parti’ye mühür vuruyor muyuz?

Türkiye üzerindeki hesaplar ne ise bugün de aynıdır. Çünkü Türk Türk’tür hasımları da aynı hasımlardır. Türkiye güçlü olmaya, güçlü kalmaya ve sürekli ileriye gitmeye mecburdur. Güçlü olmak için bir olacağız iri olacağız, diri olacağız hep birlikte burada olduğu gibi Türkiye olacağız. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Makam için değil, para pul için değil işte bu şekilde yürüyeceğiz.

“SENARYOLARINI BOZARAK GELECEĞİMİZİ AYDINLATTIK”

AK Parti, Türkiye alıcılarını kendi tarihine kendi gücüne ayarladığı için saldırı altındadır. Halka tepeden bakanların aksine, milletin iradesinin üzerinde irada tanımayarak demokrasimizi ileriye taşıdık. Ekonomimizi güçlendirdik oyunları bozarak geleceğimizi aydınlattık. Bize bunun için düşman oldular. Milletimizle birlik olduğumuz, insanlarımıza güven aşıladığımız devletimizi ayağa kaldırdığımız için bize düşman oldular. Diline, dinine bakmadan mazluma sahip çıktığımız, adaletsizliklerini yüzlerine vurduğumuz için bize düşman oldular. Maruz kaldığımız bu düşmanlıkları berat belgemiz olarak görüyorum. Saldırıların hedefi aslında Türkiye’dir.

“TÜRKİYE’Yİ BÜYÜTTÜK, GÜÇLENDİRDİK”

Verdiğimiz mücadeleyi beka mücadelesi olarak görüyoruz. 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sarılıyoruz. Biz Türkiye’yi büyüttük, güçlendirdik. Son 16 yılda Kastamonu’ya 15 katrilyon yatırım yaptık. Kastamonu’da TOKİ vasıtasıyla 3 bin 556 konut projesini hayata geçirdik. Turzim Kastamonu için ciddi bir kazanç kapısı haline getirmekte kararlıyız. Dağları, ormanları, kanyonları, milli parkları, koyları diğer tüm güzellikleriyle Kastamonu’ya sahip çıkacağız. 400 yataklı Devlet Hastanesi’nin de aralarında olduğu 25 sağlık tesisini Kastamonu’ya kazandırdık.

Millet kıraathanelerini bay Kemal anlamıyor.

Kastamonu’da yapımı devam eden toplamda 7 katrilyon maliyeti olan 8 yol projemiz bulunuyor. Kastamonu’ya 250 yataklı fizik tedavi yapmak için klları sıvadık.

Kastamonu’da uzun vadeli içme suyu sorununu çözmek için Kırık Barajı’nı açıyoruz.Yaptığımız sulama tesisleriyle 160 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Kastamonu’da çiftçi kardeşlerimize toplam 781 milyon lira tarımsal destek verdik.

“SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Sandıklara sahip çıkacağız. Sabah sandıkların açılmasından 1 saat önce sandık mahallinde olmanız lazım. 31 Mart çok önemli sandıklara sahip çıkacağız. İrademize, geleceğimize sahip çıkacağız.

Ülkemiz esir alınmak istendi ama bırakmayacağız. Nereye giderlerse gitsinler izlerini süreceğiz. Cudi’de Kandil’de bunları kovaladık, kovalayacağız. PKK gibi bölücü, FETÖ gibi istismarcı, DEAŞ gibi proje terör örgütleriyle ülkemizi esir almak istediler. 17 yıllık iktidarımız hep bunlarla mücadele ile geçti. Aştığımız her engelin ardından yenisi ile karşılaştık. Ne zaman ayağa kalkmaya çalışsak darbeyle, cuntayla tepemize binmeye çalıştılar. Belediye başkanı ike cezaevinde yattık. Çıktık. Partimizi kurduk 16 ayda tek başımıza iktidar olduk. Vesayeti kırdık, karşımıza ihanet çetelerini çıkardılar, ülkemizi ve milletimizi hiç rahat bırakmadılar.

“FİYATLAR YARI YARIYA İNDİ”

Bugüne kadar hiçbir meselede Türkiye’yi istedikleri gibi eğip bükemediler. Bizi kendi ajandalarını parçası haline getiremediler. Baktılar kurla faizle olmuyor. Soğan, patates, biber salatalık üzerinden ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Aldığımız tedbirlerle bu hamleyi boşa çıkardık. Çadırlar kuruldu. bir anda fiyatlar yarı yarıya indi. Daha da inecek. Gıdada terör estirenlere gereken dersi verdik. Temizlik ürünlerinden tutunuz, neler varsa marketlerde. Onların bir kısmını burada satmaya başlayacağız.

Finansal istihdama vergiden ücretlere kadar pek çok desteği planlıyor ve uyguluyoruz. Türkiye maruz kaldığı saldırılar sebebiyle çok büyük bedeller ödedi, CHP, IMF ile ilk anlaşmayı yapandır. 17 yıl boyunca bir yandan ülkemizi her alanda dev eserlerle buluştururken diğer yandan milletimizin üzerindeki yükü alma gayreti içinde olduk.

15 Temmuz’da milletimizle birlikte ülkemizin istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. Baharla birlikte sadece havalarda değil yüreklerde de bir ferahlık iklimine kavuşacağız.