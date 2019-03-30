Erdoğan’dan seçim öncesi açıklama

- Reklam -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime 1 gün kala İstanbullu vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başkaları gibi meydanlarda verdiğimiz sözleri unutmadan hepsini tek tek hayata geçirdik.” dedi.

Bay Kemal 9 tane seçim kaybetti, koltuğu bırakmıyor. Çünkü Türkiye’de onun seçim kazanma şansı yok, ‘En azından koltuğu kaybetmeyeyim’ diyor. Gelin bu zillet ittifakına öyle bir tokat atın ki bunlar bir daha belini doğrultamasın.

En zor en sıkıntılı zamanlarımızda biz size geldik. Sırtımızı eli kanlı örgütlere, CHP gibi Kandil’e değil, sizlere dayadık, mutlak güç sahibi Allah’a dayadık. Ecdadımız karadan gemileri yürütmüştü, biz de Sultan Abdülmecid’in rüyası olan Marmaray’ı Boğaz’ın altında geçirdik. Avrasya Tüneli ile denizin altından araçları geçirdik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, Osman Gazi Köprüsü’nü gördük. Ama Bay Kemal bunları göremiyor.