Erdoğan’dan seçim tarihi hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan büyük deprem ve seçim konusunda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerle ilgili grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Seçim tarihiyle ilgili de konuşan Erdoğan, ‘Şunu iyi bilin ki bu millet gereğini yapacak’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Ülke olarak her ne kadar birileri kabul etmese de asrın felaketi diye nitelenen 7.7 ve 7.6 ve sonrasında gelen büyüklüğü 6.6’ya kadar çıkan 11 bin 400 sarsıntı yaşadık. Bölgede 62 ilçede ve 10 bin 190 köyde çok ciddi yıkımlara neden olan depremleri yaşamaya devam ediyoruz. Büyüklükleri 4’ün 5’in 6’nın üzerine çıkan artçı sarsıntıların tedirginliği sürüyor. Sürecin normal olmadığını tüm bilim insanları söylüyor. Gerçekten de Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdadır.

Depremleri engelleyebilmemiz mümkün değildir. Bize düşen göre şudur; evvela deprem öncesi altyapısıyla, konutlarıyla, işyerleriyle güvenli yerleşim yerleri inşa etmek, hazırlık yapmaktır. Ardından ise en etkin acil yardım çalışmalarını yürütmek, yaraları sarmaktır. Her iki konuda da ülkemiz son 20 yılda geçmişle mukayese edilemeyecek ilerleme kaydetmiştir.

Seliyle, heyelanıyla, yangınıyla, kuraklığıyla daha farklı afetlerle de yüzleştik. terörden sığınmacı akınına, siyasi ve sosyal kaos denemelerine ve darbe teşebbüslerine kadar diğer sınamaları da bunların üzerine eklememiz gerekiyor.

6 Şubat’ta 11 ilimizi vuran deprem fırtınası milletimize hepsinden büyük bir acıyı yaşattı. 500 km’lik çapa sahip 14 milyon insanımızı doğrudan etkiledi. Ağır kış şartlarının etkili olduğu günde karşı karşıya kaldık. Yıkılan altyapının ve yaşanan karmaşanın getirdiği zorluklar ve hava şartları bizi zorladı.