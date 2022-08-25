Erdoğan’dan şehit ailesine telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan askerin ailesini arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Malatyalı Piyade Uzman Çavuş Halil Koç’un ailesiyle telefonla görüştü. Şehidin annesiyle konuşan Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Malatyalı Piyade Uzman Çavuş Halil Koç’un annesine başsağlığı diledi, aileye taziyelerini iletti.

“Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Ayet-i Kerimede Rabbimiz “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz” buyuruyor. Dolayısıyla ne mutlu size ki bir şehit annesisiniz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye telefonundan dolayı teşekkür eden şehidin annesi de, “Vatan sağolsun, iki oğlum daha var, ikisi de gitsin vatan için. Allah sizi başımızdan eksik etmesin” dedi.