Erdoğan’dan sert tepki

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Erdoğan, Yeni Zelanda yargısına seslenerek “o caniden Yeni Zelanda hesap sormazsa biz sormasını biliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince eski terminal alanında düzenlenen Ereğli mitinginde halka hitap etti.

Ereğli’yi Karadeniz’in incisi olarak niteleyen Erdoğan, “Yarım asrı aşkın süredir, ülkemizin demir çelik üretiminin merkezi, emeğin, alın terinin, gayretin, helal kazancın, üretimin şehri Ereğli, sizleri gönülden selamlıyorum.” diye konuştu.

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden önce verdiği sözü tutarak yüzde 56 ile şahsını Cumhurbaşkanlığına layık gördükleri için Ereğlililere teşekkür etti.

Hem teşekkür etmek, hem hasret gidermek hem de 31 Mart seçimleri için destek istemek için Ereğli’ye geldiğini belirten Erdoğan, Zonguldak mitinginde verdiği sözü yerine getirerek ilçeye gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ereğli’nin bu seçim döneminde İstanbul ve Ankara dışında ziyaret ettiği dördüncü ilçe olduğuna işaret eden Erdoğan, vakit darlığı sebebiyle ancak il merkezlerine gidebildiklerini ifade etti. Erdoğan, 2 hafta önce Zonguldak’ta çok büyük ve coşkulu bir katılımla miting gerçekleştirdiklerini ancak Ereğli’nin içinde bir ukde olarak kaldığını anlattı.

“Mektup yazıp bugün bizi bekleyeceğini söyleyen 5. sınıf öğrencisi Şevval Cerrah kızımız burada mı?” diye soran Erdoğan, Şevval’i sahneye çağırdı ve “Şevval kızımızın mektubuna cevap veremedik ama bak bizzat çıkıp geldik. Şimdi biraz sonra Rabia’mızı birlikte tekrarlayacağız.” dedi.

Erdoğan, bugün Sakarya, Kocaeli ve Üsküdar’da 3 mitingi olmasına rağmen Ereğli için yine de şartları zorladıklarını söyledi.

Ereğlililere “Hatırlayın, kar yağar buram buram, evim yok nerde duram, şöyle bir yarim olsa dereye çadır kuram.” sözleriyle seslenen Erdoğan, “Biz de yarimiz Ereğli için çıktık geldik. İnşallah 31 Mart akşamı Ereğli’den güzel haberler bekliyoruz.” diye konuştu.

– “EREĞLİ, HİZMETİN, ÜRETİMİN, YATIRIMIN, İSTİHDAMIN KIYMETİNİ İYİ BİLİR”

Ereğli’nin hizmetin, üretimin, yatırımın, istihdamın kıymetini iyi bildiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ereğli, geçmişte bu şehri ve bu ülkeyi yıllarca boş sözlerle oyalayanları iyi bilir. Ereğli, kuruluş aşamasında, CHP’nin nasıl demir çelik fabrikasına karşı çıktığını iyi bilir. Şimdi de Ereğli yatırımın ve hizmetin nereden geleceğini iyi bilir. AK Parti 17 yıldır bu ülkeyi hep daha ileri taşımanın gayreti içinde oldu. Milletimizle birlikte nice badireleri atlatarak kalkınma yolculuğumuzu kesintisiz devam ettirdik. Ülkemizin önünü terör örgütleriyle, gizli açık nice tuzakla, oyunla kesemeyeceklerini görenler son olarak doğrudan milletimizin işine, aşına saldırdılar. Hamdolsun bu saldırıyı da püskürttük. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için mücadele ettiğimiz 2023 hedeflerimize ulaşmamızı hiç kimse engelleyemeyecektir. İstikrar ve güven ortamına sahip çıktığımız müddetçe bu tür sarsıntılar bizi ne durdurabilir ne de yıldırabilir. Allah’ın izniyle ülkemizi Gazi Mustafa Kemal’in vasiyeti olan muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmakta kararlıyız.”

Erdoğan, alandakilere “Ereğli 31 Mart’ta hizmet siyasetine sahip çıkıyor muyuz, gönül belediyeciliğine sahip çıkıyor muyuz, tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz, şehrinin ve ülkenin geleceğine sahip çıkıyor muyuz.” sorularını yöneltti. Alandakilerin hep bir ağızdan “Evet” yanıtı vermesi üzerine Erdoğan, “Maşallah” karşılığını verdi.

“Atatürk’ün adını istismar etmekten başka icraatı olmayanlar ne yapıyor dersiniz?” diye soran Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“CHP, etrafında bazı partileri toplayarak bizim karşımızda ittifak kurdu. Bu partilerin bir kısmı CHP’nin ittifakında resmen var, bir kısmı da fiilen var. Çünkü milletin karşısına çıkıp bu ittifakı söylemeye cesaret edemiyorlar. Hangi ittifak olduğun anladınız değil mi? Cumhuriyetin kurucu partisi olmakla övünen CHP, gitti ülkemizin ve milletimizin sırtına hançer saplamak için herkesle yatıp kalkan bir terör örgütünün emrindeki partiyle ittifak kurdu. Aynı şekilde adı İYİ ama kendisi karışık parti de bu örtülü ittifakı güle oynaya kabul etti. Kendileri her ne kadar inkar etseler de bölücü örgütün emrindeki partinin eş başkanı çıktı, her şeyi açıkça ifade etti.”

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli’nin sözlerinin yer aldığı videonun izletilmesinin ardından Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu adam Kürt değil. Kürtler benim kardeşim, Türk de kardeşim Abaza’sı, Çerkez’i, Laz’ı, Roman’ı, Arnavut’u, benim ülkemde yaşayan 82 milyon benim kardeşim. Niye? Biz yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevdik. Ayrımcılık bizde yok ama bunlar ayrımcı. Ne diyor? ‘Kürdistan’da oylar HDP’nin, batıda AK Parti’ye ve MHP’ye kaybettireceğiz.’ Şimdi Karadeniz Ereğlisi’nden sesleniyorum. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Güneydoğu Anadolu bölgemiz var, Doğu Anadolu Bölgemiz, Karadeniz’imiz, Akdeniz’imiz, Orta Anadolu’muz, Ege’miz, Marmara’mız var ama Kürdistan diye bir bölge Türkiye’de yok. Nerede var? Irak’ın Kuzeyi’nde var. Çok seviyorsan defol git oraya. Ama bu ülkede benim milletime bu şekilde seslenenlere 31 Mart işte bir beka meselesidir, orada gereken cevabı vermeye hazır mıyız? Ben şimdi Karadeniz Ereğlisi’nde diyorum ki kardeşlerim ne olur oylarımızı böldürmeyelim, oylarımızı birilerine kaptırmayalım. Bu sandıklardan patlatırcasına çok daha güçlü çıkalım.”

Erdoğan, Karadeniz Ereğlisi’nde bugüne kadar verilen hizmetin daha da iyisini vermek için gayret ettiklerini belirterek, Erol Şahin’i de bu doğrultuda AK Parti’nin Karadeniz Ereğlisi Belediye Başkan adayı gösterdiklerini kaydetti. Erdoğan, “Partimin buradaki belediye başkanı Erol Şahin olacak, size inanıyorum. Bizler de bu millete hizmetkar olmaya geldiğimizi efendi olmadığımızı hep söyledik, söylemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Güneş çarığı sıkar, çarık ayağı sıkar” atasözüne atıfta bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bölücü örgütün emrindeki parti, oynanan oyunu ifşa edip, bunları sıkmaya başlayınca bunlar da kendi tabanlarını sıkıyor. Ama bu iş böyle gitmez. Artık bu maskeli balonun, matruşka oyununun, bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir. CHP’ye, adı İYİ, kendi karışık partiye, ardından, adından başka saadeti kalmamış partiye oy veren kardeşlerimin böylesine istismar edilmesine rıza göstermeyeceklerine inanıyorum. Benim milletim, bu karanlık oyunu Allah’ın izniyle sandıkta bozmaya hazır mı? Bunlar, kesinlikle bu işi çözemeyeceklerini anlayınca kabahatlerini örtmek için konuyu basitleştirmeye hatta sulandırmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin bu seçimde belediye başkanlarıyla birlikte geleceğinin de kararını vereceği gerçeğini gözden uzak tutmak için her yolu deniyorlar. Onlar ne kadar gizlemeye çalışsalar da elin oğlu çıkıyor, Yeni Zelanda’da medeniyetimize, tarihimize, kültürümüze olan düşmanlığını en kanlı şekilde ortaya seriyor.”

– “BU IRKÇI SENATÖRDEN SENİN NE FARKIN VAR BAY KEMAL?”

Yeni Zelanda’daki terör saldırısını düzenleyen teröristin silahına yazdığı isimlere ve tarihlere dikkati çeken Erdoğan, alandaki kalabalığa Yeni Zelanda’daki terör saldırısı ve teröristin yayınladığı bildiriden Türkiye ile ilgili bölümlerin yer aldığı bir video izletti.

Videonun sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun terör saldırısına ilişkin “Tabii dönüp İslam coğrafyasına da bakmamız gerekiyor. İslamiyet üzerinden insanların birbirlerini nasıl katlettiğini görüyoruz. İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı” değerlendirmeleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun değerlendirmeleri konusunda “Bu ırkçı senatörden senin ne farkın var Bay Kemal? Aynı ifadeleri bu da kullanıyor, Bay Kemal de kullanıyor. Allah aşkına söylüyorum; CHP’ye gönül veren kardeşlerim, bu adamın peşinden daha ne kadar gideceksiniz? Şunun söylediğine bak… ‘İslam dünyasından kaynaklanan terör’ diyor. Ya sen Müslüman değil misin? Bir Müslüman kalkıp da İslam dünyasını terörün kaynağı olarak nasıl ifade eder? Nasıl bu ifadeyi kullanır?” sorularını yöneltti.

– “BİZ, BUNUN DA HESABINI SORMASINI BİLİRİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart’ın beka meselesi olduğunu vurgulayarak, “(YPG ile bizim sorunumuz yok) diyor. ‘YPG bize zarar vermez’ diyor. Kim diyor, Bay Kemal. Ülkemizden bunca uzakta bile üzerimizde yapılan oyunu gösteriyor. Anadolu yakasında duracakmışız, Avrupa yakasında duramazmışız. Sen kimsin ya? Terbiyesiz, ahlaksız, sen kimsin? İbadette olan 50 kardeşimizi kalleşçe, adice, alçakça öldürdün. Ama bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa, öyle veya böyle biz, bunun da hesabını sormasını biliriz. Efendim ‘Bizim yasalarımızda 15 yıldan daha fazla mahkumiyet yokmuş’… Ya ne diyorsunuz? İbadetini yapan 50 Müslümanı katledecek, sizin yasalarınızda böyle bir madde yokmuş. Ya bu insan hayatı, canı ne kadar ucuz? Eğer yasalarında böyle bir şey yoksa yeni yasal düzenleme yap, bu tür katillere de hayat hakkı tanıma.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Niye? 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenleri, ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor. Hep söyledim, yine söylüyorum. Eğer bizim parlamentomuz bununla ilgili böyle bir karar verirse, ben bunu onaylarım. Yeni Zelanda parlamentosu eğer kalkıp da bu adamla ilgili vermiyorsa, ben de Yeni Zelanda yönetimiyle bunu sürekli olarak tartışırım. Bu iş bu kadar ucuz değil, gereğinin yapılması gerekir. Teröristin silahındaki her ifade, ülkemizden bunca uzakta bile üzerimizde yapılan hesapların itirafı gibidir. Çanakkale’de 16 bin 500 kilometreden çıktınız geldiniz. Sizin Çanakkale’de ne işiniz vardı? Avusturalya, çıktınız geldiniz. Sizin Çanakkale’de ne işiniz vardı? Ama Çanakkale’de bunlar, o ‘On Beşliler, Seyit Onbaşılar’ Çanakkale’yi bunlara zindan ettiler. Şimdi her yıl ziyarete gelirler. Ama biz Gazi’nin ifade ettiği gibi, ‘Hiç endişe etmeyin, evlatlarınız bizim evlatlarımızla koyun koyunadır’ diyerek onları teselli etmişizdir. Ama bunlar bu teselliden anlamıyor ki… Bunca yıldan sonra hala bunlar kan, kin kusuyorlar. Buraya niye geldiniz, ne işiniz vardı sizin burada? Bizim sizinle bir alıp veremediğiniz yoktu ki, niye buralara geldiniz? Tek sebep biz Müslümanız onlar da Hristiyan… Sınırlarımızın dibinde terör koridoru oluşturmaya çalışanların amacı da aynı. Güney Asya’da ve Afrika’da çeşitli isimlerdeki terör örgütleriyle Müslüman kanı dökenlerin, masum insanlara zulmedenleri sahaya sürenlerin de hedefi aynı.”

Fransa’da, İngiltere’de, Hollanda’da terörün durmadığını belirten Erdoğan, “Samimi olun samimi, ama samimi olmuyorlar. Samimi olmadıkları için de bedel ödüyorlar. Daha çok bedel öderler. Biz diyoruz ki ‘Gelin teröre karşı beraber mücadele verelim.’ DEAŞ bahanesiyle bölgemizi kana ve ateşe bulayanların da gayesi aynı. Biz bin yıldır nice saldırılara göğüs gererek, bu toprakları vatan yaptık. Ama şurada bir İsrail, şu Filistin de döktüğü kanın, hesabını hiç yaptılar mı? Nereden nereye, işgal ede ede artık Filistinlileri ufacık bir yere sıkıştırdılar, kendileri ise tamamını neredeyse işgal ettiler.” ifadelerini kullandı.

“Bundan sonra hiçbir oyun, hiçbir senaryo bizi vatanımızdan vazgeçiremez” diyen Erdoğan, bunun için Rabia’ya sıkı sıkıya sarıldıklarını söyledi.

Alandakilere “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” ifadesini tekrarlayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Kimse ezanımıza da bayrağımıza da el uzatamaz. Bunu bilsinler ve gereğini de anında yaparız. Bunu Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te Kandil’de yaptık mı? Bay Kemal ne dersen de bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. O senin YPG’lerin, PYD’lerin vesaire bize terör koridoru oluşturamaz. Onun için de Afrin’de, Cerablus’ta gereken dersi aldılar. Hep beraber inşallah el ele vereceğiz, 31 Mart’ta da bunlara gereken dersi vereceğiz.”

Bir yandan ülke ve milletin beka mücadelesini verirken, diğer yandan da yatırımlarla şehirleri kalkındırdıklarına işaret eden Erdoğan, Ereğli’de yapılan yatırımları anlattı.

İlçeye eğitimde 667 derslikli 47 okul inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, derslik başına düşen öğrenci sayısına ilk öğretimde 29’dan 19’a orta öğretimde 33’ten 21’e düşürdüklerini söyledi.

Fatih Projesi ile ilçedeki öğrencilere 3 bin 357 tablet bilgisayar dağıttıklarını, okullara ise bin 51 adet akıllı tahtayı kurduklarını aktaran Erdoğan, çocuklara en güzel eğitimi vermek için ilçeye 941 öğretmen ataması yaptıklarını bildirdi.

Ayrıca 670 kapasiteli yurt açtıklarını hatırlatan Erdoğan, eski hastane yerine yapılacak fakülte binasıyla ilgili askeri güvenlik bölgesi sınırlamasını kısmen de olsa çözeceklerini anlattı.

İlçeye ayrıca gençlik merkezi ile 1000 kişilik spor salonu inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, sağlıkta 550 yataklı Ereğli Devlet Hastanesi’ni ilçeye kazandırdıklarını belirtti.

Bunun yanı sıra ilçeye ağız ve diş sağlığı merkezi ile sağlıklı yaşam merkezi yapmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Erdoğan, inşa edilecek 4 aile sağlığı merkezi için arsa tahsisinin yapıldığını söyledi.

Erdoğan, ulaşımda Alaplı-Ereğli bölünmüş yolunu tamamladıklarını, maliyeti eski parayla 1,5 katrilyon lira olan Zonguldak-Ereğli yolu ile 757 milyon lira olan Ereğli Devrek yolunun kalan kesimlerini de 2 yıla kadar tamamlacaklarını kaydetti.

– “FİLYOS LİMANI’NIN ALTYAPI İNŞAATINI SENEYE TAMAMLIYORUZ”

Türkiye’nin 150 yıllık projesi olan bölgenin kaderini değiştirecek Filyos Limanı altyapı inşaatında yarıya geldiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

“Filyos Liman projesiyle batı Karadeniz’de kuzey, güney aksında kombine taşımacılık hizmeti verilecek bir liman kompleksi hayata geçirilecektir. Burası Zonguldak’la birlikte Karabük ve Bartın başta olmak üzere tüm Karadeniz’in ana ihracat merkezi haline gelecektir. Karadeniz’in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı, Marmara limanlarının ve boğazların yükünü de hafifletecektir. Bunun yanında Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demiryolu ağımız üzerinden güneye ve Ortadoğu’ya ulaşmasını da sağlayacaktır. Karadeniz ticaretinde yeni bir dönem başlatacak Filyos Limanı’nın altyapı inşaatını seneye tamamlıyoruz. Üstyapı inşaasına ise 2021 yılında başlayıp, inşallah Filyos Limanı’nı 2023 yılına yetiştirerek, hizmete sunacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir diğer projelerinin de Adapazarı, Karasu, Akçakoca, Ereğli, Bartın Limanı Demiryolu Projesi olduğuna değinerek, yapımı devam eden Adapazarı, Karasu Limanı demiryolu projesinin devamı olacak hattın etüt çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

Ereğli’deki tersanelere ilişkin yatırımlar hakkında bilgi veren Erdoğan, Ereğli’nin tersanelerini yeniden ülke ve bölgenin en önemli gemi üretim merkezlerinden biri haline getirmek için her türlü desteği sağlayacaklarını da vurguladı.

Erdoğan, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları’nın Türkiye’nin önemli bir değeri olduğu kadar şehrin de en güçlü markası olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi buradan bir müjde veriyorum. Fabrikamız, 1 milyar dolarlık yeni bir yatırım kararı aldı. Bu yatırımla fabrikamızın üretim kapasitesi artacak ve Ereğli’mizden bin kardeşimize ilave istihdam imkanı ortaya çıkacaktır. Kendi demir çelik ürünlerimizin araştırma geliştirme çalışmaları için burada önemli bir merkez kuruldu. Kendi zırh çeliğimizin levhalarını… Savunma sanayinde önemli bir adım, kendi formüllerimizle ve uluslararası standartlarda Ereğli’de bunu üretmeye başladık. Böylece savunma sanayimizin önemli bir ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Fabrikamızda yeni bir galvanizleme tesisi inşaa edildi. Deneme üretimine başladı, önümüzdeki ay da açılışı yapılıyor. Bu tesis ülkemizin ithalatında 210 milyon liralık iyileşmeye vesile olacak. Tüm bu yatırımların içemize hayırlı olmasını diliyorum.”

– “AK PARTİ’NİN GÖLGESİNDE YÜRÜMEYE ÇALIŞANLAR KUSURA BAKMASINLAR”

Zonguldak’a yapılacak yatırımları belediyenin değil, kendilerinin yapacağını ifade eden Erdoğan, “Ama belediyemizle de buranın altyapısı noktasında dayanışma içinde olacağız. Onun için birlikteliğimiz çok önemli. Önümüzdeki dönemde fabrikamızın, şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına yaptığı katkıları artırarak sürdüreceğine inanınıyorum.” ifadesini kullandı.

İçme suyu sorununun da inşa edilen isale hattı ve arıtma tesisi sorunuyla giderildiğine işaret eden Erdoğan, “Ereğli’ye doğal gazı getirdik mi? Bunları belediye yapmıyor ya biz yaptık. Madencilik bu toprakların bereketi, geçim kaynağı. Geçtiğimiz yıl ülkemiz genelinde 102 milyon ton yerli kömür üretimi yaparak bu alanda rekor kırdık. Önümüzdeki dönemde inşallah bakanlıklarımızla Ereğli’yi daha büyük yatırımlarla daha büyük hizmetlere kavuşturacağız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Kömür İşletmeleri için 1500 işçi alımının sözünü verdiklerini hatırlatarak, 1000 kişinin kura yöntemiyle işe başladığını, kalan 500 işçinin de seçim sonrasında kura yöntemiyle iş başı yapacağını aktardı.

Erdoğan, şunları söyledi:

“Bunun için 31 Mart’taki tercihimizde hata yapmamamız gerekiyor. AK Parti’nin kapıları, bu çatı altında ülkesine ve şehrine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Ama bu kapının dışına çıkıp da hala AK Parti’nin gölgesinde yürümeye çalışanlara da hiç kusura bakmasınlar, en küçük muhabbetimiz olmaz. Belediye başkanlığı da bir bayrak yarışıdır. Her görev gibi belediye başkanlığı da bayrak yarışıdır. İsimler değişir, hedef ve yol değişmez. Ereğlili kardeşlerimin 31 Mart’ta en doğru kararı vereceklerine inanıyorum.”

– Notlar

Mitingde ilk kez, AK Parti’ye uyarlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bir bölümünü seslendiği “Bizimkisi bir aşk hikayesi” şarkısı dinletildi. Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı, vatandaşlara kenevirden yapılmış torbaların içinde çay dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’yle ilgili filmlerin gösterildiği mitingde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır birer konuşma yaptı.

Mitinge Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.