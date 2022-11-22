Erdoğan’dan Sisi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Katar’da görüşme gerçekleştirdiği Sisi hakkında açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılışı kapsamındaki resepsiyona katılımının ardından dönüşte gazetecilerin sorularını cevapladı. Resepsiyonda liderle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile de sohbeti soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız.’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası açılış maçını izlemek için gittiği Katar’ın başkenti Doha’da konuk liderlerle ayaküstü görüştü. Resepsiyonda, bir süredir normalleşme adımlarının gündemde olduğu Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de ilk kez bir araya geldi. İki lider, tokalaşarak selamlaştı.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin fotoğraf karesini konuşurken Katar’dan dönüşte gazeteciler, Erdoğan’a herkesin merak ettiği soruyu sordu.

SORU: Tüm Türkiye şu an Sisi ile görüştüğünüz fotoğraf karesini konuşuyor. Gerçekten çok merak ediliyor, ne konuşuldu, bir süreç mi başladı? Daha önce bu konuya ilişkin açıklamalarınız olmuştu “normalleşme adımları atılabilir” diye. Dünya Kupası’nın önüne geçti bu kare. Ne söylersiniz buna ilişkin?

Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz’de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim.

MISIR İLE 8 YIL SONRA NORMALLEŞME SÜRECİ

Öte yandan Ankara-Kahire hattında ipler, 2013 yılında dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin darbe ile devrilmesinin ardından kopma noktasına gelmişti. Türkiye-Mısır ilişkileri maslahatgüzar seviyesine düşürülmüştü. 8 yıl sonra normalleşme sürecine girildi.