Erdoğan’dan sosyal medya açıklaması! Düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya ile ilgili önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medyayla ilgili yaptığı yoruma ilişkin Şahin, ‘ Meclis açıldıktan sonra ekim ayında sanırım düzenleme yapılacak, Cumhurbaşkanı işaretini verdi. Eleştiri en doğal haktır ama insanlara hakaret etme hakkınız yok’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadaki dezenformasyonla da mücadele edildiği belirtilerek, “Bu konudaki yorumunuz nedir, bir düzenleme ihtiyacı var mı?” sorusu üzerine, “Ben şahsen bu sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum ve Meclis’in açılmasıyla birlikte de sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gereğine inanıyorum. Çünkü bunlar salim akılları veya aklı selimlerin hedefini adeta saptırtıyor. Yani dürüst, doğru bir şeyi düşüneceğiniz yerde maalesef bu yalan yanlış haberlerle vatandaşımız çok farklı yöne doğru adeta evriliyor.” demişti.