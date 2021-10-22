Erdoğan’dan sosyal medya tepkisi: Toplumsal barışı tehdit ediyor

Türk Konseyi Medya Forumu’na video gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya konusunda değindi.

Erdoğan, “Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecraları, toplumsal barışı ve devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma geldi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Medya Forumu’na video mesaj gönderdi.

Sosyal medya mecralarına değinen Erdoğan, “Hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecraları hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir” dedi.

Erdoğan’ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

“Yalan ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca savunmasız insanın hayatı kararmakta, ciddi travmalar ve dramlar yaşanmaktadır.

Nasıl savunma sanayi ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz.

Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz.”