Erdoğan’dan sosyal medya uyarısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya ile ilgili gençleri uyardı ve hak ve hakikatin savunuculuğunu yapacak araçlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yalan, iftira ve fitnenin kol gezdiği “sosyal medya”daki büyük tehlikeye dikkat çekti. Külliye’de düzenlenen 35. İl Müftüleri Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün püskürtülmesine katkı sağlayan tüm imam ve müezzinlere teşekkür etti. “Siyaseten biz, işin manevi mimarları olarak da sizler çok çalışacaksınız. Unutmayın, kâinat boşluk kabul etmez. Hak ve hakikat yolcularının dolduramadığı alanı muhakkak şeytana kul, köle olanlar dolduracak” diyen Erdoğan, insanların ve bilhassa da gençlerin dini alandaki susuzluklarını sahih kaynaklardan gideremediklerinde ister istemez sapkın yapıların pençesine düşeceklerinin altını çizdi.

Erdoğan, şunları söyledi: Nitekim ehliyet ve liyakat sahibi alimlerimizin ön plana çıkmadığı durumlarda neler olduğunu hepimiz gördük, yaşadık. Bizim hocalarımız inisiyatif almadığı zaman meydan FETÖ elebaşı gibi şarlatanlara, hurafeci cahillere, televizyonlarda sazlı danslı program yapan soytarılara kalıyor. Dinle, Diyanet ile hatta milletimizin asgari ahlak standartlarıyla bile bağlantısı olmayan şahıslar ortalıkta İslam adına ahkâm kesiyor. Arayış içindeki insanlarımızı da kurdukları bu tezgâha düşürebiliyorlar. yor. Özellikle günümüzün iletişim çağında yalanın, iftiranın ve fitnenin yayılma hızı daha da artmıştır. Daha çok gençlerimizin kullandığı sosyal medya platformlarında onların ilgisini çekecek, onları bilgilendirecek, hak ve hakikatin savunuculuğunu yapacak araçlara ihtiyaç var. Bir taraftan kürsülerden, bir taraftan minberlerden bir taraftan da yeni ve eski medya araçlarından faydalanarak bu görevimizi ifa etmeliyiz. Şayet gençlerimizi terör örgütlerine, uyuşturucu tacirlerine, milli manevi değerlerimize mugayir yapılara kaptırıyorsak, bunun vebali hepimizin üzerinedir.

ROMANYA İLE İŞ BİRLİĞİ

Akşam da Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında iki ülkenin ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak için anlaştıklarını belirten Erdoğan, “Romanya’nın 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmayacağız” dedi. Dancila da Türkiye’nin AB üyeliğine Romanya’nın desteğinin süreceğini belirtti.

FETÖ ile mücadelede geç kaldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu geç kalışın bedelini de maalesef ödedik” ifadelerini kullandı. “FETÖ’nün can damarlarını birer birer kestik, kesiyoruz” diyen Erdoğan, adaletten kaçtığını sananları, yurt dışından getirip yargıya teslim ettiklerini ancak bu çabalara rağmen tehlikenin atlatılamadığını bildirdi.

Erdoğan şöyle devam etti: Resul-i Ekrem, ‘Müslüman bir defa ısırıldığı delikten ikinci defa ısırılmaz.’ diye buyuruyor. Bu mesele de biz Müslümanlar için bir emir niteliğindedir. Hata ve eksiklerimizden ders çıkarmayı başarmanın da gayreti içerisinde olmamız gerektiğini unutmamalıyız.

HÜRRİYET