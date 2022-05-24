Erdoğan’dan Suriye’ye harekat sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyine yönelik harekat sinyali verdi.

Türkiye’ye ve güvenli bölgelere yapılan saldırıların harekat önceliğinin bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk Silahlı Kuvvetleri’miz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz operasyonlar başlayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslendi. Son Kabine Toplantısı’nın ardından Türkiye ve millet için hayırlı hizmetlere vesile olan programlara katıldıklarını dile getiren Erdoğan, yabancı misafirleri ağırladıklarını, uluslararası gündemle ilgili kritik görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mayıs’ta Danıştay’ın kuruluş yıl dönümü ve idari yargı günü vesilesiyle adalet teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldiklerini anımsattı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i misafir ederek, iki ülke münasebetlerini geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Orta Asya’nın güçlü ve büyük devleti Kazakistan’ın sahip olduğu potansiyeli nasıl hayata geçiririz, bunu değerli kardeşim Tokayev ile değerlendirdik. Hemfikir olduğumuzu görmekten de memnuniyet duydum.

Engelliler haftası vesilesiyle 12 Mayıs’da Milli Eğitim ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın birlikte düzenledikleri özel eğitim okullarına spor malzemesi dağıtım töreninde engelli gençlerimizle buluştuk.

13 Mayıs’ta 39’uncu vefat yıldönümünde üstat Necip Fazıl Kısakürek’i bir kez daha rahmetle ve hasretle yad ettik. Aynı gün Katar Emiri kardeşim Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerini değerlendirdik.

“Rize-Artvin Havalimanı’nı 14 Mayıs’ta hizmete açtık”

Ülkemizin durur verici eserlerinden Rize-Artvin Havalimanı’nı Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim Sayın Aliyev ve MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli, BBP Partisi Genel Başkanı Sayın Destici ile birlikte 14 Mayıs’ta hizmete açtık. Böylece dünyada toplam 5 tane olan deniz üzerine inşa edilmiş havalimanlarından ikincisini de ülkemize kazandırmış olduk. Rize-Artvin havalimanı 3 kilometrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesi, yöreye özgü mimarisi ile Doğu Karadeniz’in ticareti ve turizmi ile gelişmesine inşallah önemli katkılar sağlayacaktır. Bir kez daha bu güzel havalimanının Rizeli ve Artvinli hemşehrilerim başta olmak üzere Karadeniz’e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Geçtiğimiz pazartesi günü Cezayir Cumhurbaşkanı kardeşim Sayın Tebbun’u ülkemize ziyareti vesilesiyle külliyemizde ağırladık. Sayın Tebbun ile iki ülke ilişkilerini, Cezayir halkının kalbimizdeki müstesna yerine uygun bir seviyeye taşıma konusunda mutabık kaldık.

Salı günü Birleşik Arap Emirlikleri eski devlet başkanı Sayın Şeyh Halife Bin Zayid El Nahyan’ın vefatı sebebiyle bu ülkeye bir taziye ziyaretinde bulunmak üzere gittik kardeşi ve Abu Dabi Emiri Sayın Şeyh Muhammed Bin Zayid’e ziyaretimizi gerçekleştirdik. Ziyaretimiz vesilesiyle hem taziyelerimizi ilettik hem de devlet başkanlığı görevine seçilen Şeyh Muhammed Bin Zayed’e hayırlı olsun dedik.”

“41 yaralı evladımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum”

Milli Mücadele’nin işaret fişeği olarak gördükleri 19 Mayıs’ta, gençlerle ve başarılarıyla kendilerini gururlandıran milli sporcularla Ankara’da coşkulu bir programla kucaklaştıklarını söyleyen Erdoğan, cuma günü Darülaceze’nin Sosyal Hizmet Şehri’nin temel atma törenine katıldıklarını ardından da Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez ile ailece bir araya geldiklerini bildirdi.

Erdoğan, cumartesi günü Adana’da gençlik şölenine iştirak ettiklerini belirterek, gençlere şükranlarını sundu. Gençlik şöleninin ardından yaşanan trafik kazasından ve can kayıplarından duyduğu üzüntüyü paylaşan Erdoğan, kazada hayatını kaybeden gençlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada vefat eden 3 gence Allah’tan rahmet dileyerek, “41 yaralı evladımıza da Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Kaza sonrasında acımızı paylaşan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim tüm evlatlarımızı her türlü kazadan, beladan, musibetten ve kötülükten muhafaza buyursun diyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milli sporculara tebrik

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 5 altın ve 2 bronz madalya ile dünya şampiyonu olan boksörleri tebrik eden Erdoğan, Tekvando Avrupa Şampiyonası’nda 9 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 19 madalyayla takım halinde şampiyon olan tekvandocu ve para tekvandocuları da kutladı.

Gençler Avrupa Şampiyonası’nda 2 altın madalya kazanan kürekçileri ve basketbolda ikinci defa Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes’i ve voleybolda Şampiyonlar Ligi Süper Finalinde galip gelerek 5’inci defa Avrupa şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımını tebrik eden Erdoğan, “Türkiye’ye bu gururları yaşatan sporcularımızın her birinin alınlarından öpüyorum. Ülkemize 20 yıldır kazandırdığımız altyapı tesislerinin ve kurduğumuz sporcu yetiştirme sisteminin meyveleri olarak gördüğümüz bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.

“Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum” sözlerini kullandı.