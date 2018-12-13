Erdoğan’dan talimat verdi

Ankara’da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazası ile ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YHT kazası hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ile İçişleri Bakanı Soylu’dan bilgi aldı, tüm birimlerin seferber edilmesi talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpışması neticesinde meydana gelen kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah 06:36’da meydana gelen kazayla ilgili olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı. Kazayla ilgili gelişmeleri takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, can kayıplarından derin üzüntü duyduğu belirtildi.

Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kazayla ilgili tüm birimlerin seferber edilmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

TRT