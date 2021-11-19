Erdoğan’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmran Kılıç için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

AK Parti Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıç’ın vefatı dolayısıyla sosyal medyada taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında, “26’ncı ve 27’nci Dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz, ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız Sayın İmran Kılıç Beyefendi’nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.