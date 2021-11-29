Erdoğan’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Galatasaray’ın eski Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı, iş insanı Sayın Mustafa Cengiz’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Mustafa Cengiz’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Galatasaray ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın 37’inci Başkanı Mustafa Cengiz, kanser ve beyin tümörü hastalıkları nedeniyle bir süredir İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cengiz’in vefatının ardından sosyal medya üzerinden spor ve siyaset camialarından başsağlığı mesajları yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mustafa Cengiz’in fotoğrafının olduğu görseli paylaşarak, “Galatasaray 37’inci Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve Galatasaray camiasına başsağlığı dilerim” açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cengiz’in vefatını duyurarak, “Ağır sağlık sorunları sebebiyle uzun süredir tedavi görmekte olan Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.