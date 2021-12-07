Erdoğan’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı’nın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi, ülkemizin felsefe-bilim hayatına büyük katkılar yapmış ilim insanı Prof. Dr. Teoman Duralı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Teoman Duralı’ya Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum.