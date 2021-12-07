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Erdoğan’dan taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı’nın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi, ülkemizin felsefe-bilim hayatına büyük katkılar yapmış ilim insanı Prof. Dr. Teoman Duralı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Teoman Duralı’ya Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum.

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