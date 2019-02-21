Erdoğan’dan taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, “Tarih alanında ullkemizin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat’ın vefatını derin bir teessu?rle öğrendim. Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle u?lkemize değerli katkılarda bulunan Kıymetli Hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir.” ifadelerine yer verdi.

TRT