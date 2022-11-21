Erdoğan’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü gazeteci Hıncal Uluç için mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum.” ifadesini kullandı.