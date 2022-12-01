Erdoğan’dan tepki: Ucube teklif

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin teklifini ‘ucube’ olarak nitelendirdi.

Erdoğan, “Bunca tartışmanın ardından ortaya konan teklif metni, CHP ve masa arkadaşlarının ülkenin ve milletin geleceğine dair hiçbir hayallerinin, vizyonlarının, hazırlıklarının olmadığını teyit etmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altılı Masa’nın Anayasa teklifi çalışmasına sert eleştiriler yönelterek “Eski Türkiye ipiyle indikleri kuyudan da çıkarta çıkarta terör örgütünün güdümündeki partiyi kollayan, masanın etrafındakilere gülücük dağıtan ucube bir teklif çıkarttılar… Bunların derdi ülkeyi yönetmek değil, sadece devletin imkanlarını kendi aralarında paylaştıracak paravan bir şirket kurmaktır” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce il başkanlarına “Zemzemlerinizi aldınız mı?” diye sordu. Daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye “Girerken mi çıkarken mi alacaklardı? Göster, ne olduğunu göster” diye seslendi. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

DÜZCE AFET BÖLGESİ: Geçen hafta 5,9 şiddetinde deprem ile sarsılan Düzce’yi genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. Böylece afet sonrası telafi ve ihya çalışmalarımızı daha hızlı etkin şekilde yürütebileceğiz.

SEÇİM YAKLAŞIYOR: Sizlerden hem bugüne kadar ülkemize sağladığımız kazanımları hem bugünkü sorunların yegâne çözüm adresi olduğumuzu milletimize anlatmanızı, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına dair hayallerimizi de bıkmadan usanmadan insanımızla paylaşmanızı bekliyorum. Seçim yaklaşıyor, Bay Kemal göreceksiniz tamamen bir yalanlar dünyası ile milletin karşısına çıkacak. Alışığız zaten yalanlarına da ama şimdiden buna hazırlanın. Her bir insanımızın muhalefetin sürekli karamsarlık pompalayan hezeyanlarının girdabına kapılabileceğini aklımızdan çıkarmayalım.