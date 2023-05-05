Erdoğan’dan The Economist’e tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İngiliz dergisi The Economist’e tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İngiliz The Economist dergisine tepki gösterdi. Erdoğan, “Operasyon aygıtlarının milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

İngiliz ekonomi ve politika dergisi The Economist, bu hafta tepki çeken bir kapakla yayımlandı.

“Bir sonraki cumhurbaşkanı olması için Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz.” ifadesi kullanan dergi, “Türkiye ve demokrasinin geleceği'”alt başlığını kullanan The Economist, daha önce bildirdiği gibi seçimin bıçak sırtında olduğunu iddia etti.

The Economist seçimlere ayrılan başyazıda, Cumhurbaşkanı’nın yenilmesinin, “dünya için de sonuçları olacağı” yorumunu yaptı,Türkiye’de yeni bir iktidar olması durumunda Batı’yla ilişkilerin de onarılacağı savunuldu.

“Dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip 5 ülkesi arasına girdik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla derginin kapağına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Polisimizi, askerimizi, sivillerimizi alçakça şehit edenlere terörist diyebilmek için Batı’nın gözünün içine bakanlar bilmezler.

Artık siyasi, diplomatik ve askerî hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var.

İşte sahada ve masada güçlü Türkiye’nin hikâyesi

Ülkemiz, üç kıtanın kalbi konumundaki jeopolitiğine rağmen yıllarca tek eksenli bir dış politikayla yönetildi.

Boraltan Köprüsü faciasında can kardeşlerini göz göre göre katillerine teslim eden pısırık zihniyete son verdik.

Diplomatlarımızın da gayretleriyle öz güveni yüksek, girişimci ve insani bir dış politika pratiğini hayata geçirdik.

Dış temsilcilik sayımızı 163’ten 260’a çıkartarak dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip 5 ülkesi arasına girdik.

TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ile soydaşlarımıza ve yurt dışında yaşayan 7 milyon insanımıza kucak açıyoruz.

“Millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz”

Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ve Balkanlar’daki Evladı Fatihan’ın hakkını kararlılıkla savunuyoruz.

Libya’da, Suriye’de, 30 yıllık işgalin ardından azat edilen Karabağ’da olduğu gibi gerektiğinde tüm imkânlarımızla kardeşlerimizin yanındayız.

Esir takası ve tahıl koridoru anlaşmalarıyla bölgesel krizlerin çözümüne katkı sunuyoruz.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir devlet olarak uluslararası sistemde hak ettiğimiz yere geliyoruz.

Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz.

Türkiye Yüzyılı’yla inşallah tüm bu diplomatik başarıları zirveye taşıyacağız. “