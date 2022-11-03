Erdoğan’dan TOGG açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil TOGG ile ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil TOGG ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, 29 Ekim’de Cumhuriyet’in 99. yıl dönümünde ilk aracı bantta inen yerli otomobil Togg ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü’nün açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Togg’un ilk aracı banttan indi. İlk Togg akıllı cihazını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullanırken, Togg çalışanları ve katılımcılar büyük coşku yaşadı.

Togg’u üretim bandından alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu kırmızı renkli araçla törenin yapıldığı salona giriş yaptı. Banttan inme töreninin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz.” demişti.

Togg’un ön sipariş ve fiyatıyla ilgili bilgi veren Erdoğan, “Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri hemen başlıyor. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg’un fiyatı da açıklanacaktır. Vatandaşlarımız Togg siparişlerini şubatta başlayacak ön satışla birlikte verebilecekler.” ifadelerine yer vermişti.