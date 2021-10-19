Erdoğan’dan Togo’ya ilk ziyaret

Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez Togo’ya ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanının ziyareti öncesinde başkent Lome caddeleri, Erdoğan’ın “Birlikte daha adil bir dünya mümkün” sözü ve Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kara kıtanın en küçük ülkelerinden Togo, Cumhurbaşkanın Erdoğan’ın bugün gerçekleşecek ziyaretine hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Angola’nın başkenti Luanda’dan Togo’ya hareket edecek.

Batı Afrika’nın kıyı ülkesi Togo, 4 milyon nüfusuyla bir tarım ülkesi. Ülkeye Türkiye’den ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyaret gerçekleşiyor.

Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak.

İkili ilişkiler ele alınacak, ortak anlaşmalara imza atılacak

Lome’de gerçekleşecek görüşmelerde ikili ilişkiler ele alınacak, işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde durulacak, ortak anlaşmalara da imza atılacak.

Görüşmelerde FETÖ’yle mücadelenin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Togo’da dörtlü zirve

Erdoğan, Togo’da Burkina Faso ve Liberya Devlet başkanlarının da yer alacağı dörtlü çalışma yemeğine de katılacak.

Başkent Lome caddelerindeki panolarda Erdoğan’ın “Birlikte daha adil bir dünya mümkün” çağrısı yer aldı.

Diğer yandan Türk bayrakları da Togo caddelerinde dalgalanıyor.