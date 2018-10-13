Erdoğan’dan Trump’a mesaj!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter sayfasından bir mesaj yayınlayarak Türk yargısının bağımsız olduğunun altını bir kez daha çizdi.

Erdoğan “Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson hakkındaki mahkeme kararına ilişkin, “Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere, terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür.”

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump bugün Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Onu (Brunson) tekrar görmek çok harika olacak. O zorlu bir tecrübe yaşamış harika bir Hristiyan. Yardımları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.