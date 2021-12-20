Erdoğan’dan TÜSİAD’a tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizle ilgili açıklamaları nedeniyle TÜSİAD’a tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında faiz eleştirilerine yanıt vererek, “Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin” dedi. Erdoğan ayrıca TÜSİAD’ın ekonomi ile ilgili açıklamasına sert tepki göstererek, “Ey TÜSİAD ve yavruları sizlere sesleniyorum. Sizin tek göreviniz var yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bu konuda ne yapıyorsunuz? Kalkıp hükümete saldırmanın farklı versiyonlarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz” ifadelerini kullandı.