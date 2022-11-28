Erdoğan’dan Yunanistan’a: Artık buna sessiz kalamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’ın son dönem politikalarını eleştirdi ve Atina yönetimine karşı sessiz kalmayacağını duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İş birliği Daimi Komitesi 38. Toplantısı Açılış Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yunanistan’daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor. Ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor. Artık buna sessiz kalamayız.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İş birliği Daimi Komitesi 38. Toplantısı Açılış Programı’nda konuştu.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları: Toplantımızın İslam alemi ve tüm insanlık için rabbimden hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı ve ISEDAK Başkanı olarak, gösterdiğiniz samimi çabalar için teşekkür ediyorum.

Dünyanın neresinde bir zulüm varsa çatışma varsa açlıktan ve susuzluktan ölen masum varsa vebali hepimizin üzerinedir Doğrudan insanı, insanlığın huzur ve güvenliğini ilgilendiren her mesele bizim de meselemizdir. Yaşadığımız topraklar farklı olsa da aynı büyük ailenin fertleriyiz.

İslam ümmeti olarak bizim kardeşliğimiz her türlü fikir ayrılığının üstesinden gelecek güce sahiptir. Rabbim aramızdaki bu sevgiyi daim eylesin diyorum.

Zorlu salgın döneminde sosyal yardımlaşmanın hayatımızda ne kadar kritik rolü olduğunu tecrübe ettik. Aşı ve ilaç şirketleri doğrudan insanlığın geleceğini ilgilendiren saldın döneminde bile yüksek kazanç elde etmekten vazgeçmedi.

TURKOVAC’I İNSANLIĞIN HİZMETİNE SUNDUK

Türkiye insani değerlerin sınandığı zor günlerde elindeki imkanları tüm ihtiyaç sahipleri ile paylaşmıştır. Bizden talepte bulunan 160 ülkeye tıbbı yardım malzemesi gönderdik. TURKOVAC’ı tüm insanlığın hizmetine sunduk. Kalkınma ve refah mücadelelerinde Afrika halklarının yanında yer aldık.

DİPLOMATİK ÇÖZÜMÜN MÜMKÜN OLDUĞUNU GÖSTERDİK

Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ilk günden itibaren yoğun çalışma yürüttük. Karadeniz üzerinden tahıl koridoru ve esir takasını hayata geçirerek diplomatik çözümün mümkün olduğunu gösterdik. 11 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz üzerinden sevkini mümkünleştirdik. 19 Kasım’dan itibaren 120 gün uzatılmasını Afrikalı kardeşlerimizin sıkıntısını bir nebze olsun azaltacağına inanıyoruz.

TÜM DÜNYADA ENFLASYON SON YILLARIN ZİRVESİNDE

Salgınla başlayan enerji ve emtia fiyatlarındaki artışla tırmanan küresel kriz yeni boyutlar kazanarak devam ediyor. Enflasyon ve işsizlik rakamları son 50-60 yılın zirvesine ulaşmış durumda. Faizleri yükselterek enflasyonu kontrol altına alma çabaları şimdiye kadar beklenileni veremedi. Enerji kesintileri AB’de ciddi sorun haline geldi. Hayat pahalılığın sebep olduğu ekonomik zorluklardan az ya da çok etkileniyoruz. Bu süreci başarıyla yönetsek de kimi olumsuzlukları biz de hissediyoruz. Tüm dünyada resesyon beklentilerinin artması tünelin sonundaki ışığın henüz görülmediğine işaret etmektedir.

İSLAM KARŞITLIĞI BATILI SİYASETÇİLERİN OY DEVŞİRMEK İÇİN BAŞVURDUĞU ARAÇ

Bugün İslam karşıtlığı batılı siyasetçilerin oy devşirmek için en sık başvurduğu araçlarından biridir. Lafa gelince demokrasi ve özgürlük konusunda mangalda kül bırakmayanlar Müslümanların hakları olunca en faşist uygulamaları devreye almaktan çekilmiyor. Kimi Avrupa ülkelerinde başörtüsüne getirilen hukuk dışı kısıtlamalar bunun en çarpıcı örneğidir. İnsanların dinlerini yaşamasına mani olmak zorbalıkla inançlara müdahale etmek orta çağın engizisyon ruhunu yeniden hortlatmak demektir.

ARTIK BUNA SESSİZ KALAMAYIZ

Yunanistan’daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor. Ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor. Artık buna sessiz kalamayız. İslam alemi Yunanistan’da zulme uğrayan kardeşlerimin durumuna daha fazla seyirci kalmamalıdır. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz bırakıldıkları hak ihlallerini de biliyorsunuz. Filistin meselesinin 1967 sınırlarında bağımsız egemen coğrafi bütünlüğe sahip Filistin devletinin vücut bulmasıyla çözüme kavuşturulmasını destekliyoruz.