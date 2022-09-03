Erdoğan’dan Yunanistan’a: Bedeli ağır olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Karadeniz’de yaptığı açıklamasında Yunanistan’a tepki gösterdi.

TEKNOFEST Karadeniz’de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege’deki tacizler üzerinden Yunanistan’a tepki gösterdi. Yunanistan’ın S-300 hava savunma sistemiyle tehdide kalkıştığını söyleyen Erdoğan, “İleri gidersen bedeli ağır olur” dedi. Erdoğan, adalar konusu için ise “Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz, bir gece ansızın gelebiliriz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST 2022’ye katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Ege’deki tacizler üzerinden Yunanistan’ı sert bir şekilde eleştirdi.

“Şu anda Amerika Dedeağaç’a silahları, uçakları gönderiyor mu? Yunanistan S-300’lerle bizi tehdide kalkışıyor” diyen Erdoğan, “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön… Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur” dedi. Erdoğan, “Yunanistan’a tek cümlemiz var, İzmir’i unutma” diye konuştu.

“BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ”

Yunanistan’a Ege adaları üzerinden de sert bir mesaj gönderen Erdoğan, “Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

“Bu yıl beşincisi düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivalimiz artık sınırlarımız dışına taşmıştır. TEKNOFEST Bugün 600 bin gencimizin 40 ayrı dalda yarıştığı bir şölene dönüştü.

Bir teknoloji etkinliğinin özellikle gençler tarafından bu derece benimsenmesi gerçek anlamda bir zihni devrimdir. Bazıları gençlerimizi harflerle kuşaklara ayırırken asıl gerçek burada duruyor. Türkiye’nin gerçeği de ihtiyacı da TEKNOFEST kuşağıdır.

“BU GENÇLİK BİR BAŞARI HİKAYESİ”

Bu gençlik cumhuriyet tarihi boyunca demokrasinin, kalkınmanın ve istikbalin yanında yer alarak ülkesini yüceltmiştir. Bu gençlik bizim de yanımızda yer almış, moral kaynağımız olmuştur. Bu gençlik bir başarı hikayesidir.

Türkiye kendi teknolojilerini geliştirmek için yola çıktığında biz gençlerimize güveniyorduk. Birileri ise hep yaptıkları gibi gençlerimizi küçümseyerek bozgunculuk peşindeydi. Zaman bizim haklı olduğumuzu gösterdi.