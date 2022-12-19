Erdoğan’dan Yunanistan’a uyarı: Rahat dur!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönem uyguladığı politikalarla tepki çeken Yunanistan’ı sert bir dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’de “Türkiye Yüzyılı” ve “Gençlik Buluşması” programlarına katıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısına tepki gösteren Erdoğan, “Helalleşeceksen önce gel Diyarbakır Anneleriyle helalleş” dedi. Cumhurbaşkanı’nın gündeminde Yunanistan ile yaşanan adalar krizi ile Rusya’nın Türkiye’de kurmayı düşündüğü doğalgaz merkezi de vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin’de “Türkiye Yüzyılı” ve “Gençlik Buluşması” programlarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hellalleşme çağrısı üzerinden eleştirilerini sıraladı.

Cumhurbaşkanı, şunları söyledi: “Şimdi birileri, ‘helalleşmeye’ gelecekmiş. Sen önce helalleşmeye gideceksen, gel Diyarbakır Anneleriyle helalleş. Eğer helalleşmeye geleceksen, önce 10, 11, 12, 13, 14, 15 yaşındaki kızları Kandil’e kaçıranlar var ya onlarla kol kola gezmeyi bırak, onlarla beraber olmayı bırak. Bir taraftan onlarla dirsek temasında olacaksın, bir taraftan onlarla beraber seçime girmenin hazırlığında olacaksın, bir taraftan altılı masanın altına da onları sokmaya çalışacaksın. Bu nasıl helalleşme? Kimi aldatıyorsun? Kimi kandırdığını zannediyorsun? Bu millet artık bunları yutmaz ve 2023 bunun cevabı olacak.”

Erdoğan’ın hedefinde, Yunanistanla yaşanan adalar krizi de vardı.

Bir gencin, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın ilk uçuşunu hatırlatması ve Yunan medyasının Türkiye’deki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtmesinin ardından, “Sizce oluşan teknolojik gelişmelerden korkuyorlar mı?” sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

“Korkuyorlar tabii. Bize ne dediler? Çılgın Türkler. Ne dediler? Çılgın Türkler geliyor. Hele hele bir de Tayfun Füzesi menzili 560 kilometre olarak açıklandı, 560’ı bile yeterli bulmuyoruz. Geçen hafta bir görüşme yaptım. Nedir dedim nihai durum. Dediler ki biz 1000 kilometreyi yakalayacağız. Şimdi tabii bunu duyunca Yunan hoplamasın mı? Ege’de bazı çılgınlıklar yaptılar. Bizimkiler de gerekeni yaptı. Yapma işte rahat dur. Bizimle uğraşma. Bizim sizinle Ege’de dalaşma diye bir şeyimiz yok. Buna geçmişte hep ‘it dalaşı’ derlerdi. Arkadaşlara dedim ki bu ifade çok çirkin. Eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparsınız.”