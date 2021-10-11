Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akademik yıl açılış töreninde yüz yüze eğitim hakkında açıklama yaptı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”71 bin okulumuzun tamamı açık. Şu ana kadar iki okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız