Erdoğan’ın acı günü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dayısı Ali Mutlu’nun İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat eden Ali Mutlu için öğle Piyalepaşa Camisi’nde tören düzenlenecek.

Cenaze, Mutlu’nun vasiyeti üzerine memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine götürülecek ve çarşamba günü Güneysu Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulucami Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

TRT