Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı ile ilgili açıklama geldi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalara noktayı koydu. Bakan Bozdağ çarpıcı mesajlar verdi.

Bakan Bozdağ’ın açıklamaları şöyle; Tartışılan bir konuda Adalet Bakanı’nın hele anayasa ve hukukla ilgili bir konuysa konuşması kadar doğal bir şey olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın “2023 seçimlerinde aday olamaz” tartışmasını Millet ittifakı, bileşenleri ve onalra destek verenler televizyonlarda, gazetelerde, değişik mekanlarda yapıyorlar. Siyasiler de yapıyor, herkes yapıyor. Onlar tartışıyor bu konuyu. Biz tartışmaya açmadık.

Onun için ben şunu da ifade edeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızı 2023 seçimlerinde yenemeyeceğini anlayanlar umutlarını Cumhurbaşkanımızın anayasal ve yasal adaylığını engellemeye bağlamış durumdadırlar. Bu fevkalade onlar için üzüntü verici bir durumdur. Meydana çıkmaktan, adil bir yarışa katılmaktan, milletin hakemliğine başvurmaktan ve milletin verdiği karara rıza göstermekten bu kaçındıklarını gösteriyor.