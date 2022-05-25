Erdoğan’ın avukatından Kılıçdaroğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun iddiaları nedeniyle aleyhinde yasal yollara başvurulacağını açıkladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun TÜRGEV ve ENSAR Vakfı iddiaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın açıklama yaptı. Avukat Aydın, ‘Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır.’ dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden ABD’ye para kaçırıldığı iddialarına Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti’den de peş peşe tepkiler geldi.

ŞENTOP: HAYATINI MİLLETİNE ADAMIŞ BİR LİDER

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik iddialarıyla ilgili Twitter’daki hesabından açıklama yaptı.

Şentop, paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her vesileyle, kefenini giyerek siyaset yoluna çıktığını ifade ve ispat eden, ülkesine kalbi duygularla bağlı hayatını milletine adamış bir liderdir; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ‘kaçmak’ fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir. Seçim kampanyasına malzeme arayanlar, ülkemize katkısı olacak başka konular seçmeli” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözlerine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bozdağ, yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir zaman mücadeleden ve zorluktan kaçmadığını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir müfteriden, hiçbir mücadeleden ve hiçbir zorluktan kaçmadı. Cumhurbaşkanımıza kaçacak diyen müfteriler, ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar. İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir; ahlaksızlıktır. İftira, yalan ve çarpıtma üzerine siyasetini bina edenler, bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı durdurmayı da yenmeyi de başaramadılar. Yine başaramayacaklar. Yine kaybedecekler. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı hapse attılar bitiremediler, Gezi kalkışmasıyla indiremediler, 17/25 Aralık kalkışmasıyla halledemediler, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle deviremediler. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği sayesinde inşallah yine başaramayacaklar” dedi.

SÖZCÜ ÇELİK: İFTİRA

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun iddialarıyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Cumhurbaşkanımıza dönük söylenen o çirkin sözler, söyleyenlerin alnına iftira olarak yapışmıştır.” dedi.

Twitter’dan açıklama yapan Çelik’in açıklamaları şöyle: Milletimiz Türkiye’nin devlet başkanına dönük bu iftira kampanyasının Türkiye’ye zarar vermek amacı taşıdığının farkındadır. Karanlık odakların yıllardır yürüttüğü bu faaliyetler hep hezimete uğramıştır. Onların siyasi aletleri de milletimizden gereken cevabı alacaktır.

KİMLERİN ALET OLDUĞU AÇIK

Herkes biliyor ki, Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye’ye aşkla bağlıdır. Bunu sorgulamaya kalkanlar, sadece kendilerinin Türkiye’ye bağlılıklarını sorgulamış olurlar. Etrafımızda olup bitene bakın. Türkiye’nin bu gelişmeler karşısındaki duruşuna bakın. Cumhurbaşkanımıza “kaçacak” denmesinin kimlerin kara propaganda aygıtında üretildiği net görülür. Kimlerin buna alet olduğu ise açıktır.

ÇİRKİN SÖZLER ALINLARINA İFTİRA OLARAK YAPIŞTI

Cumhurbaşkanımız defalarca her türlü bilinen ve bilinmeyen suikast girişimine karşı durdu. Türkiye’ye hizmeti bir kader gibi yaşadığını defalarca gösterdi. Cumhurbaşkanımıza dönük söylenen o çirkin sözler, söyleyenlerin alnına iftira olarak yapışmıştır.