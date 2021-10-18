Erdoğan’ın avukatları savcılığa başvurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları, siyasi cinayet iddialarına karşı harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘siyasi cinayet’ iddialarına ilişkin söylemlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kamuoyunda tartışılan ‘siyasi cinayet’ iddiaları ile ilgili olarak 15 Ekim’de avukatı Doç.Dr. Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı müracaatta bulundu. Avukat Doç. Dr. Hüseyin Aydın’ın savcılığa müracaat dilekçesi ortaya çıktı. Dilekçede, bir süredir siyasi cinayetlerin işleneceğine dair bir kısım iddiaların kamuoyuyla paylaşıldığına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bu partilerin bir kısım temsilcilerinin bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulunduklarına dikkat çekildi.