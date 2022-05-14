Erdoğan’ın çıkışı sonrası İsveç’ten küstah tehdit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine ‘olumlu bakmıyoruz’ açıklamasının ardından terör örgütlerine destekleriyle bilinen İsveç, Türkiye’yi tehdit etmeye kalkıştı.

NATO’ya üye olma isteğindeki Ukrayna, Rusya’nın başlattığı askeri operasyonlarla kendini savaşın içinde buldu. Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Finlandiya ve İsveç’ten NATO adımı geldi. Ukrayna saldırıları öncesi Rusya ile dostane ilişkiler içinde olan iki ülke tehditler karşısında gözünü NATO’ya çevirdi. Rusya daha önce iki ülkeyi uyarmış ve “Moskova gerekeni yapacaktır” demişti. NATO iki ülkenin üyeliğine yeşil ışığı yaktı. Önümüzdeki pazartesi veya Salı günü resmi başvuru yapmayı planlayan Finlandiya ve İsveç, Türkiye ile görüşeceklerini belirtmişti.

ERDOĞAN’DAN FİNLANDİYA VE İSVEÇ’E NATO ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Finlandiya ve İsveç’e NATO çıkışından sonra İsveç’ten açıklama geldi. İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan olumlu bir düşünce içinde olunmadığını dile getirmişti. Erdoğan, “Çünkü daha önce Yunanistan’la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı NATO’yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK’sı, DHKP-C’si İsveç’te, Hollanda’da yuvalanmış durumdalar.”

İSVEÇ’TEN TÜRKİYE’YE KÜSTAH TEHDİT

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı terör örgütlerinin misafirhanesi olan Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini istemiyoruz açıklamasından sonra İsveç’ten küstah bir açıklama geldi. Türkiye’nin NATO’daki diğer 30 ülke gibi veto hakkı bulunurken İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye’yi tehdit etti. Linde, “NATO’daki bütün ülkelerin desteğini istiyoruz. NATO’nun önemli ülkeleri bizim arkamızda. Bizimle ve o ülkelerle iyi geçinmek, Türkiye’nin çıkarına olur.” dedi. Öte yandan 2020 ve 2021’de terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’yi ziyaret eden Ann Linde terör örgütlerine mali yardımlar konusunda hiçbir destekten geri durmuyor. İsveç, YPG’ye şimdiye kadar 210 milyon dolarlık destek aktardığı belirtiliyor. Söz konusu miktarın, 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılması planlanıyor.