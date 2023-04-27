İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı hakkında açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı hakkında ortaya atılan “mesnetsiz iddiaları” kesin olarak reddederek, Erdoğan’ın yarın yapılacak nükleer santral açılışına video konferans marifetiyle katılacağını açıkladı.

Altun, sosyal medya hesabından, Erdoğan’ın sağlığına ilişkin bazı hesaplarda yer alan iddiaların ekran görüntülerini paylaşarak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı hakkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın yapılacak nükleer santral açılışına video konferans marifetiyle katılacağını bildiren Altun, mesajında şunları kaydetti:

“Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milletinin liderinin yanında olduğu ve Erdoğan ve AK Parti’nin 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacağı gerçeğini değiştiremeyecekler.”