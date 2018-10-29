Erdoğan’ın uçağı İstanbul’a indi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağı İstanbul Yeni Havalimanı’na indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda devlet başkanının katılımıyla hizmete açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı bugün açılıyor.

İSTANBUL HAVALİMANI

İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışı nedeniyle havalimanı çevresinde düzenleme yapıldı. Havalimanı girişindeki tabelalara “İstanbul Havalimanı” yazıldı.

TÖREN BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan “CAN” uçağı, İstanbul’da açılışı yapılacak havalimanına indi.

TRT