Erdoğan:Ordumuzla gurur duyuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsani Yardım Tugayı İftar Programı’nda ordunun deprem bölgesindeki desteğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsanı Yardım Tugayı İftar Programında konuştu. Erdoğan konuşmasında, “Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz” dedi.

Erdoğan, Sincan’daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı’nda Mehmetçik ile iftarda bir araya geldi. Erdoğan, Komutanlığa gelişinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından karşılandı.

Tören mangasını selamlayan Erdoğan, daha sonra “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerde birçok insanı enkaz altından kurtaran Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığının Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu ile taburdaki arama kurtarma köpeklerine ilişkin bilgi aldı.

Ezanın okunması sonrasında edilen yemek duasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, askerlerin ramazan ayını tebrik etti, TSK’nın görevi başındaki tüm mensuplarına başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz

Allah’tan, askerleri her türlü kazadan, beladan, saldırıdan, ihanetten muhafaza eylemesini dileyen Erdoğan, tarihçilerin Türk milleti için “asker millet” ifadesini kullandığını, milletin her bir ferdinin askerliğin gerektirdiği mücadele ruhuna, disipline, fedakarlığa sahip olduğunu gördüklerini, bildiklerini söyledi.

”Askeri birliklerimizin de deprem çalışmalarına çok önemli katkısı olmuştur”

Erdoğan, kısa veya uzun dönem askerlik tornasından geçmeyen hiçbir Türk evladının olmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz

Bugünün teknolojisi ve şartlarının, askerliğin kritik birimlerinin ve işlerinin profesyonel kadrolar eliyle yürütülmesini gerekli kıldığını vurgulayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diğer muvazzaflarla birlikte sözleşmeli ve uzman kadrosundaki Mehmetçiklerimizin ülkemize ve milletimize verdikleri hizmetlerle gurur duyuyoruz. Ordumuz, sınır güvenliğinden terörle mücadele harekatlarına, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir alanda sergilediği başarılarla adeta destan yazıyor. 22 sene önce kurulan İnsani Yardım Tugayı’mız da kendi sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla bu destanın önemli bir parçasıdır. Son olarak, 6 Şubat depremlerinde sadece 3 saat içinde felaket bölgesine hareket için hazır hale gelen bu Tugay’ımıza bağlı doğal afetler arama kurtarma taburu onlarca canımızı enkazın altından kurtarmıştır. Ayrıca bölgedeki askeri birliklerle diğer yerlerden görevlendirilen askeri birliklerimizin de deprem çalışmalarına çok önemli katkısı olmuştur. Her ne kadar birileri fitne çıkarmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz, askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları çok iyi biliyoruz.”